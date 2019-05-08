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Погиб Сергей Доренко

09.05.2019 20:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известный российский журналист Сергей Дорнеко попал в Москве в аварию на мотоцикле.

Погиб Сергей Доренко
По данным Mash, во время поездки на мотоцикле в Москве он почувствовал себя плохо и внезапно упал. "Сергей Доренко пережил клиническую смерть - сейчас за его жизнь борются врачи", - сообщил nakanune.ru со ссылкой на телеграм-канал Mash.

Немного позже ТАСС со ссылкой на свой источник сообщил, что Сергей Доренко умер. Эту информацию передает и Эхо Москвы

Что стало причиной смерти - авария или проблемы со здоровьем - пока неизвестно, сообщает interfax.ru

Доренко - ведущий информационных программ "Время" и "Авторская программа Сергея Доренко" на канале ОРТ с октября 1996 по сентябрь 2000 года. С сентября 1999 по сентябрь 2000 года - ведущий "Авторской программы Сергея Доренко". Перед выборами передача работала против блока Лужкова-Примакова и добилась своей цели - они проигрывают выборы. 


После "Авторской программы Сергея Доренко" от 2 сентября 2000 года был со скандалом отстранен от эфиров на ОРТ после командировки в гарнизон Видяево и подготовки программы о гибели подводной лодки "Курск", а также комментария про деятельность президента Владимира Путина. 

Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" с 2014 года.

 
 
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Известный российский журналист Сергей Дорнеко попал в Москве в аварию на мотоцикле.
 
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