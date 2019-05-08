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Ночь Победы. Как белорусские клубы призывают праздновать 9 мая
Источник материала: Партизан
В этом году День Победы в столице проходит без традиционного парада, но с портретами Сталина и Ленина на акции «Бессмертный полк».
NEXT club заявил о стриптиз-шоу
По всей стране продают георгиевские ленты, пилотки, цветы, но самое «интересное» начинается вечером. И нет, мы не о планируемом салюте.
День памяти о мировой трагедии превратился в большое маркетинговое мероприятие, где все желающие пытаются что-то продать и заманить низкими забавами. Корреспондент
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День Победы завершает пятидневный марафон выходных дней в Беларуси.
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В этом году День Победы в столице проходит без традиционного парада, но с портретами Сталина и Ленина на акции «Бессмертный полк».
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