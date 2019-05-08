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Ночь Победы. Как белорусские клубы призывают праздновать 9 мая

09.05.2019 19:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В этом году День Победы в столице проходит без традиционного парада, но с портретами Сталина и Ленина на акции «Бессмертный полк».

Ночь Победы. Как белорусские клубы призывают праздновать 9 мая
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Теги: Минск
 
 
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В этом году День Победы в столице проходит без традиционного парада, но с портретами Сталина и Ленина на акции «Бессмертный полк».
 
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