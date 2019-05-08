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«Мы хотим помнить нашего дедушку»: что рассказывают белорусы в ходе акции «Беларусь помнит»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Патриотическая акция «Беларусь помнит» 9 Мая объединила тысячи жителей нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Представители самых разных поколений вышли на улицы городов с портретами своих близких, освобождавших наши города и села. К масштабному проекту присоединились и корреспонденты СТВ.
Семья Конопацких с самого утра принимает участие в акции «Беларусь помнит». Пришли все поколения. Портрет легендарного деда доверили нести младшему из представителей.
Татьяна Дакукина:
Давняя традиция белорусов – в день Великой Победы на торжественные мероприятия приходить с фотографиями родных и близких, прошедших Великую Отечественную войну. И этот год не исключение.
История семьи Зык могла оборваться в тех сороковых: каратели собирались стереть с лица земли их деревню. Им чудом удалось спастись. К сожалению, за годы войны фашистами на территории Беларуси сожжены 9200 сел и деревень.
Галина Зык:
На фотографиях герои не из книжек, а родные и любимые: папы и мамы, бабушки и дедушки. Память об их подвиге, несомненно, будет передаваться из поколения в поколение.
Бабушка моего мужа в годы войны пекла для партизан хлеб. И был такой случай, когда ее пытали немцы, но партизан она не сдала. Вывели ее раздетую на мороз, пугали смертью, но она выстояла.
Елена Резанская:
Елена Резанская вспоминает, как еще несколько лет назад с дедом-ветераном вместе шли к монументу Победы, и как солнце отражалось в его медалях. К сожалению, с каждым годом ряды очевидцев тех событий редеют. И такие акции – возможность вспомнить историю каждого фронтовика, рассказать об их подвиге подрастающим поколениям.
Елена Резанская:
Это мои свекровь и свекр. Они рассказывали, что самый счастливый день в их жизни, и ничто не сравниться с этим счастьем – это был День Победы. Потому что, говорили, тогда все плакали, все радовались. А они прошли всю войну.
Тем временем белорусы создают электронную летопись Великой Отечественной войны. В социальных сетях необходимо разместить фотографию близкого человека ветерана и рассказать о нем под официальным хэштэгом «Беларусьпомнит».
Ирина Мартьянова, телеведущая:
Такие акции, несомненно, объединяют белорусов. И, судя по всему, патриотический урок поколением NEXT усвоен отлично.
9 мая в 1945 году закончилась Великая Отечественная война. Теперь мы живем мирно под чистым небом. Спасибо всем тем, кто воевал и участвовал в этой войне.
– Спасибо вам за мирное небо сейчас над головой.
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Новости Беларуси. Патриотическая акция «Беларусь помнит» 9 Мая объединила тысячи жителей нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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