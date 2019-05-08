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Какие лампы могут навредить глазам детей?

09.05.2019 20:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Эксперты отмечают: некачественные светодиодные лампочки способны разрушить сетчатку школьника.  Рассказываем в программе «Большой город», какой свет вреден для глаз.

Какие лампы могут навредить глазам детей?

Юрий Трофимов, директор УП «Центр светодиодных и оптоэлектронных технологий НАН Беларуси»:
Есть такое понятие как «лампы синюшного свечения», когда это излучение попадает в глаз, может повреждать. Если светильник сконструирован неправильно и используются неправильные элементные базы, некорректные. Вот это надо пресекать на корню. Надо создать жёсткую систему контроля товаров, которые поступают на белорусский рынок.
 
 
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Эксперты отмечают: некачественные светодиодные лампочки способны разрушить сетчатку школьника.  Рассказываем в программе «Большой город», какой свет вреден для...
 
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