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Какие лампы могут навредить глазам детей?
Источник материала: СТВ
Эксперты отмечают: некачественные светодиодные лампочки способны разрушить сетчатку школьника. Рассказываем в программе
Юрий Трофимов, директор УП «Центр светодиодных и оптоэлектронных технологий НАН Беларуси»:
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Эксперты отмечают: некачественные светодиодные лампочки способны разрушить сетчатку школьника. Рассказываем в программе «Большой город», какой свет вреден для...
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