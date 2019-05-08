Успешное выступление юных каратистов на республиканских соревнованиях

Источник материала: Новости Волковыска

Республиканские соревнования по шотокан каратэ-до «Новые вершины шотокана» проходили в г. Минске в минувшее воскресенье, 5 мая.

Соревнования посвящались 10-летию минского клуба «Айсберг» и приурочены к проведению в Минске II Европейских игр.

В борьбе за медали на татами вышли 165 спортсменов из 18 организаций шести регионов Беларуси. Юные спортсмены объединения по интересам каратэ-до Красносельского ЦТДиМ приняли участие и заняли следующие места:

Абусултанова Олеся - 1 место гохон кумитэ, 2 место шобу кумитэ.

Плескач Андрей - 3 место шобу кумитэ, 4 место ката.

Самойлюк Максим - 4 место шобу кумитэ.

3 место командное ката - Абусултанова Олеся, Казак Валерия, Самойлюк Максим.

Поздравляем воспитанников Дмитрия Дудко с победами и желаем им дальнейших успехов!





















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