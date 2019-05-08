Республиканские соревнования по шотокан каратэ-до «Новые вершины шотокана» проходили в г. Минске в минувшее воскресенье, 5 мая.

Соревнования посвящались 10-летию минского клуба «Айсберг» и приурочены к проведению в Минске II Европейских игр.

В борьбе за медали на татами вышли 165 спортсменов из 18 организаций шести регионов Беларуси. Юные спортсмены объединения по интересам каратэ-до Красносельского ЦТДиМ приняли участие и заняли следующие места:

Абусултанова Олеся - 1 место гохон кумитэ, 2 место шобу кумитэ.

Плескач Андрей  - 3 место шобу кумитэ, 4 место ката.

Самойлюк Максим - 4 место шобу кумитэ.

3 место командное ката - Абусултанова Олеся,  Казак Валерия, Самойлюк Максим.

Поздравляем воспитанников Дмитрия Дудко с победами и желаем им дальнейших успехов!

Успешное выступление юных каратистов на республиканских соревнованиях

Успешное выступление юных каратистов на республиканских соревнованиях

Успешное выступление юных каратистов на республиканских соревнованиях

Успешное выступление юных каратистов на республиканских соревнованиях

Успешное выступление юных каратистов на республиканских соревнованиях

 

 

 

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