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Военные о празднике...

09.05.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

9 мая в нашей стране отмечается всенародный праздник – День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., в которой советский народ боролся за свободу и независимость своей Родины против фашистской Германии и ее союзников. Великая Отечественная война являлась важнейшей и решающей частью Второй мировой войны 1939-1945 гг.

В этот день на набережной городского озера развернулась военно-полевая кухня, где каждый мог отведать солдатской каши, прочувствовать дух солдатской общины и хоть немного понять, как жили воины-освободители в самое трудное для нашей Родины время.

«Приятно видеть, как это мероприятие сплотило людей. Я счастлив, что увидел искренние улыбки людей – что может быть радостнее для нас, молодого поколения, чем чувство благодарности, которое находит своего адресата в нас, тех, кто в данный момент защищает нашу страну», – поделился своими впечатлениями заместитель начальника центра по идеологии войсковой части аг. Трабы Андрей Сергеевич Полешук.

Андрей Сергеевич познакомил нас с двумя ребятами, несущими срочную службу в войсковой части 25887, они и поделились с нами мыслями и впечатлениями о празднике.

Корр.: «Что для Вас значит, этот Великий праздник?»

Лейтенант Роман Геннадьевич Стержнев, оперативный дежурный командрого пункта 1 радиотехнического центра войсковой части 25887: «Считаю, что 9 мая это праздник освобождения от рабства фашизма не только Беларуси, но всей Европы, как бы не трактовали его в наше время за рубежом. В Великой Отечественной войне решалась судьба всего человечества, над которым нависла тогда угроза порабощения «коричневой чумой», питавшейся страданиями, кровью и жизнями миллионов людей. Наши предки воевали на этой страшной мировой войне, поэтому нам, их послевоенным потомкам, они генетически передали ненависть к порабощению людей в любом виде. И хотя нам не довелось воевать, благодаря их самопожертвованию, память о тех годах живет в нас. В этот день мы поминаем своих родных погибших и выживших после тех судьбоносных сражений. Я думаю, что благодарную память о защитниках Отечества у нас никому не отнять».

Военные о празднике...

Младший сержант Андрей Валерьевич Цыцарев, командир отделения комплекса средств автоматизации: «Для меня День Победы великий праздник! Мы живем благодаря тому, что половина наших дедов, прадедов отдали за это свои жизни… Я считаю этот праздник важным, потому что он позволяет выразить свое уважение тем, кто защищал свою Родину в столь тяжелые времена, сказать им спасибо за их стойкость, смелость и силу, почтить память тех, кто отдал свою жизнь во имя Великой Победы. Также этот праздник позволяет каждому задуматься о том, каким должен быть народ в целом и человек в частности, для того чтобы суметь дать отпор врагу и выиграть войну, о том, что в первую очередь важны патриотизм, любовь к Родине и воля к победе. Не может не радовать, что в Беларуси проявляют уважение к ветеранам не только в этот день, но и в любой другой. Воспитание такого отношения способствует сохранению исторической памяти, почтения к подвигу».

Военные о празднике...

Беседовала П. ПОДБЕРЕЗНАЯ.

 
 
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9 мая в нашей стране отмечается всенародный праздник – День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., в которой советский народ боролся за свободу и...
 
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