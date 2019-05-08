Пусть всегда будет солнце!». Ученики школ Ивьевского района провели музыкальный марафон

Источник материала: Ивьевский край

Музыкальный марафон школьных учреждений Ивьевского района «Пусть всегда будет солнце!» стал своеобразным лейтмотивом празднования Дня Победы.





















Возле сцены было тепло от дружеской обстановки и тесно от близости эпох и поколений. Были те, кто вынес на своих плечах тяготы страшной войны, прошли огромный жизненный путь с радостями и удачами, потерями и невзгодами. И поколение ребят, которое не испытало ужасов войны и знает о ней из уроков истории, книг, фильмов.

Во время концертной программы юные танцоры, музыканты и певцы подарили частичку своего сердца ветеранам, труженикам тыла, детям войны и всем гостям мероприятия.

Одновременно с музыкальным марафоном, работниками Ивьевского центра культуры и досуга был организован «Открытый микрофон», где каждый желающий мог поздравить всех с праздником Великой Победы, прочесть стихотворение. На караоке-площадке «Песни военного времени» можно было спеть любимые песни уже ушедшей, но не забытой эпохи. А на красном полотне, растянутом между двумя этими площадками, люди охотно оставляли слова благодарности за Победу и пожелания.

П. ПОДБЕРЕЗНАЯ.