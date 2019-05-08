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Пусть всегда будет солнце!». Ученики школ Ивьевского района провели музыкальный марафон

09.05.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Музыкальный марафон школьных учреждений Ивьевского района «Пусть всегда будет солнце!» стал своеобразным лейтмотивом празднования Дня Победы.

Пусть всегда будет солнце!». Ученики школ Ивьевского района провели музыкальный марафон

Пусть всегда будет солнце!». Ученики школ Ивьевского района провели музыкальный марафон

Пусть всегда будет солнце!». Ученики школ Ивьевского района провели музыкальный марафон

Пусть всегда будет солнце!». Ученики школ Ивьевского района провели музыкальный марафон

Пусть всегда будет солнце!». Ученики школ Ивьевского района провели музыкальный марафон

Возле сцены было тепло от дружеской обстановки и тесно от близости эпох и поколений. Были те, кто вынес на своих плечах тяготы страшной войны, прошли огромный жизненный путь с радостями и удачами, потерями и невзгодами. И поколение ребят, которое не испытало ужасов войны и знает о ней из уроков истории, книг, фильмов.

Во время концертной программы юные танцоры, музыканты и певцы подарили частичку своего сердца ветеранам, труженикам тыла, детям войны и всем гостям мероприятия.

Одновременно с музыкальным марафоном, работниками Ивьевского центра культуры и досуга был организован «Открытый микрофон», где каждый желающий мог поздравить всех с праздником Великой Победы, прочесть стихотворение. На караоке-площадке «Песни военного времени» можно было спеть любимые песни уже ушедшей, но не забытой эпохи. А на красном полотне, растянутом между двумя этими площадками, люди охотно оставляли слова благодарности за Победу и пожелания.

П. ПОДБЕРЕЗНАЯ.

 
 
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Музыкальный марафон школьных учреждений Ивьевского района «Пусть всегда будет солнце!» стал своеобразным лейтмотивом празднования Дня Победы. Возле...
 
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