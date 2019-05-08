Источник материала: Ивьевский край

9 мая – это великий день для всего нашего народа .Победы над страшным врагом – фашизмом.









Этот праздник уже давно стал семейным, ведь не найдется ни одной семьи, на историю которой война не наложила свой горький отпечаток.

Сегодня в рамках праздничных мероприятий, на городской набережной состоялся спортивный праздник для семейных команд «Вместе за Победу!», организованный сектором спорта и туризма Ивьевского райисполкома при поддержке Ивьевской районной организации РОО «Белая Русь» и Ивьевской районной организации ОО «Белорусский фонд мира».

Мамы, папы и дети боролись за первенство в таких играх как дартс, баскетбол, хоккей на траве, успешно преодолели лабиринт с закрытыми глазами, а папы смогли побороться своеобразном в сумо.

Подводя итоги, компетентное жюри отметило старания и волю к победе каждого участника спортивного праздника, все они награждены дипломами и призами.

П. ПОДБЕРЕЗНАЯ.

Фото С. Зенкевича.