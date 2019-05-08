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Спортивный праздник для семейных команд «Вместе за Победу!»

09.05.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

9 мая – это великий день для всего нашего народа .Победы над страшным врагом – фашизмом.

Спортивный праздник для семейных команд «Вместе за Победу!»

Спортивный праздник для семейных команд «Вместе за Победу!»

Этот праздник уже давно стал семейным, ведь не найдется ни одной семьи, на историю которой война не наложила свой горький отпечаток.

Сегодня в рамках праздничных мероприятий, на городской набережной состоялся спортивный праздник для семейных команд «Вместе за Победу!», организованный сектором спорта и туризма Ивьевского райисполкома при поддержке Ивьевской районной организации РОО «Белая Русь» и Ивьевской районной организации ОО «Белорусский фонд мира».

Мамы, папы и дети боролись за первенство в таких играх как дартс, баскетбол, хоккей на траве, успешно преодолели лабиринт с закрытыми глазами, а папы смогли побороться своеобразном в сумо.

Подводя итоги, компетентное жюри отметило старания и волю к победе каждого участника спортивного праздника, все они награждены дипломами и призами.

П. ПОДБЕРЕЗНАЯ.

Фото С. Зенкевича.

 
 
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9 мая – это великий день для всего нашего народа .Победы над страшным врагом – фашизмом. Этот праздник уже давно стал семейным, ведь не найдется ни одной...
 
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