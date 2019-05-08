Трамп недоволен агрессивной стратегией Болтона по Венесуэле - СМИ

Источник материала: Интерфакс

Президент США Дональд Трамп ставит под сомнение стратегию своей администрации по Венесуэле, в частности, позицию своего советника по национальной безопасности Джона Болтона, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

"Президент Трамп ставит под сомнение агрессивную стратегию своей администрации в Венесуэле после провала поддерживаемой США попытки свергнуть президента Николаса Мадуро", - сообщает газета.

Президент США, по мнению источников газеты, не считает, что существует быстрый способ добиться смены власти в Каракасе. По данным газеты, Д.Трамп называл президента Венесуэлы Н.Мадуро "крепким орешком". На прошлой неделе Д.Трамп жаловался, что Дж.Болтон и ряд других сотрудников Белого дома недооценивают Н.Мадуро. Также Д.Трампа, утверждает газета, расстроило то, что советники ввели его в заблуждение о том, что Н.Мадуро "будет легко сместить молодым оппозиционным политиком" лидером оппозиции Хуаном Гуайдо.

По данным газеты, Д.Трамп симпатизирует лидеру венесуэльской оппозиции Х.Гуайдо, однако неоднократно спрашивал своих советников, действительно ли тот обладает качествами, необходимыми для того, чтобы перенять власть в Венесуэле.

Несколько дней назад Д.Трамп заявлял, что Дж.Болтон хочет втянуть его в войну, отмечает источник газеты.

Несмотря на то, что Д.Трамп считает, что Дж.Болтон поставил его в сложное положение в ситуации с Венесуэлой, президент не намерен лишать своего советника по национальной безопасности должности, рассказали источники. Напротив, Д.Трамп рекомендовал Дж.Болтону и дальше концентрировать внимание на Венесуэле.

В начале мая Д.Трамп рассказывал о телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным. После продолжительного разговора 3 мая Д.Трамп заявил, что В.Путин "совсем не хочет вмешиваться в Венесуэлу, он хотел бы увидеть, чтобы в Венесуэле произошло что-то положительное".

Такое заявление Д.Трампа противоречило прежним высказываниям Дж.Болтона, который обвинял Россию в поддержке властей Венесуэлы деньгами и военным оборудованием.

Также, по данным газеты, Д.Трамп в ходе разговора с В.Путиным выражал обеспокоенность ситуацией с безопасностью и гуманитарным кризисом в Венесуэле.

Дж.Болтон стал одним из самых ярых сторонников возможного военного ответа на кризис в Венесуэле в администрации США, пишет газета.

Д.Трамп, напротив, не склонен к тому, чтобы инициировать какое-либо военное вмешательство в Венесуэлу, отмечают источники газеты.

30 апреля венесуэльская оппозиция распространила в соцсетях видео, записанное на авиабазе "Карлота", на котором лидер оппозиции Х.Гуайдо заявляет, что его поддерживают многочисленные военнослужащие. Вскоре после этого близ авиабазы начались столкновения между поддерживающими президента Венесуэлы Н.Мадуро военными и теми из них, кто перешел на сторону оппозиции.

На 1 мая Х.Гуайдо планировал старт финальной фазы так называемой "Операции Свобода", цель которой - отстранение от власти Н. Мадуро, однако в итоге эта попытка не увенчалась успехом.

Позднее Х.Гуайдо в интервью газете Washington Post признал, что при подготовке акции были допущены ошибки. По словам Х.Гуайдо, была переоценена поддержка оппозиции со стороны армии.