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Ему было 59 лет. Журналист Сергей Доренко умер в Москве
Источник материала: СТВ
Новости России. Известный журналист Сергей Доренко скончался в Москве. Ему было 59 лет.
Ряд СМИ сообщал, что главный редактор радиостанции «Говорит Москва» попал в ДТП на мотоцикле.
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Смерть Сергея Доренко подтвердили сотрудники радиостанции «Говорит Москва».
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Новости России. Известный журналист Сергей Доренко скончался в Москве. Ему было 59 лет. Ряд СМИ сообщал, что главный редактор радиостанции «Говорит Москва» попал...
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