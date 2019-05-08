Ему было 59 лет. Журналист Сергей Доренко умер в Москве

Источник материала: СТВ

Новости России. Известный журналист Сергей Доренко скончался в Москве. Ему было 59 лет.

Ряд СМИ сообщал, что главный редактор радиостанции «Говорит Москва» попал в ДТП на мотоцикле.

По информации РИА Новости со ссылкой на источник в медицинских кругах, смерть Сергея Доренко была естественной и ее причина не связана с дорожно-транспортным происшествием, хотя мужчина и ехал на мотоцикле. Предварительно, причиной аварии стало плохое самочувствие журналиста.



Фото: instagram.com/rasstriga.pastushok

Смерть Сергея Доренко подтвердили сотрудники радиостанции «Говорит Москва».