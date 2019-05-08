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Ему было 59 лет. Журналист Сергей Доренко умер в Москве

09.05.2019 21:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Известный журналист Сергей Доренко скончался в Москве. Ему было 59 лет.  

Ряд СМИ сообщал, что главный редактор радиостанции «Говорит Москва» попал в ДТП на мотоцикле.  

По информации РИА Новости со ссылкой на источник в медицинских кругах, смерть Сергея Доренко была естественной и ее причина не связана с дорожно-транспортным происшествием, хотя мужчина и ехал на мотоцикле. Предварительно, причиной аварии стало плохое самочувствие журналиста.   

Ему было 59 лет. Журналист Сергей Доренко умер в Москве
Фото: instagram.com/rasstriga.pastushok

Смерть Сергея Доренко подтвердили сотрудники радиостанции «Говорит Москва».  
 
 
Ссылка на источник 71
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Новости России. Известный журналист Сергей Доренко скончался в Москве. Ему было 59 лет.   Ряд СМИ сообщал, что главный редактор радиостанции «Говорит Москва» попал...
 
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