Лукашенко присоединился к акции «Беларусь помнит» в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сотни людей пришли к монументу Победы в центре Минска. Они принесли с собой портреты ветеранов Великой Отечественной войны. Так прошла акция «Беларусь помнит». Президент страны Александр Лукашенко тоже возложил цветы к монументу Победы. С подробностями корреспондент телеканала «МИР 24» Дарья Хорькова.

В Беларуси остались чуть больше 6 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны. Несмотря на солидный возраст и болезни, они стараются приходить каждый год.

«Стоим на пороге, ждем уже, чтоб обратно ехать, подходит замполит, который нас сопровождал, снимает фуражку и объявляет: «Товарищи, немцы капитулировали, Победа, поздравляем!» – рассказала Лидия Кондратьевна Волкова, медсестра, участница Сталинградской и Курской битв, встретившая Победу в Берлине под Рейхстагом.

На площади Победы сегодня много молодых людей. Федор Подгайский принес фотографию двоюродного деда, который ушел на фронт прямо после института.

«Перед этим написал письмо родителям, радостный, что окончил университет и приедет домой со своей невестой. 22 числа со всеми своими однокурсниками ушел на фронт воевать. В ожесточенных боях под Москвой он погиб», – рассказал он.

Юноши и девушки из Белорусского республиканского союза молодежи подготовили символическую книгу с фотографиями своих родственников-ветеранов и краткими историями о них. В ней расписался и Лукашенко.

Он тепло пообщался с ветеранами и рассказал, почему так важно сохранить память о войне и как это сделать сегодня, когда в живых так мало свидетелей тех лет.

«Чтобы сохранить память, нам надо самим не забыть и научить этому своих детей. Где только возможно, показывать своим детям, даже самым маленьким, что это – наша Победа, и это не только достояние тех людей, кто победил (они, конечно же, главные, они принесли нам Победу), но это наше достояние», – подчеркнул глава государства.

После торжественной церемонии минчане еще долго не расходились, фотографировались на память, оставляли у памятника цветы. Мероприятия ко Дню Победы проходят сегодня по всей Беларуси. В минских парках и скверах можно услышать песни военных лет, отведать солдатской каши. А вечером всех минчан ждет еще праздничный салют. Словом, у каждого белоруса есть возможность взглянуть в мирное небо и поблагодарить дедов и прадедов за их великий подвиг.

Для сохранения памяти о подвиге народа в Беларуси стартует проект «Во славу общей победы!» На территории всех 118 районов Беларуси и в приграничных регионах России и Украины с мест воинских захоронений будет взята земля.

А 9 мая 2020 капсулы с этой землей и списки с именами погибших поместят в ниши крипты храма-памятника в честь Всех святых в Минске.