|
Фестиваль красок, ярмарка мастеров, военная выставка: посмотрите, что сегодня было в Горках
09.05.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Программа горецких мероприятий в честь
Фото Михаила Левцова
Смотрите также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Программа горецких мероприятий в честь Дня Победы была насыщенной — гулянья на Студенческой, торговые ряды, ярмарки мастеров, военная выставка, концерт в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)