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Фестиваль красок, ярмарка мастеров, военная выставка: посмотрите, что сегодня было в Горках

09.05.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Программа горецких мероприятий в честь Дня Победы была насыщенной — гулянья на Студенческой, торговые ряды, ярмарки мастеров, военная выставка, концерт в Детском парке, спортивные и развлекательные площадки, катания на лошадях и многое другое.

 

Фестиваль красок, ярмарка мастеров, военная выставка: посмотрите, что сегодня было в Горках

 

Фестиваль красок, ярмарка мастеров, военная выставка: посмотрите, что сегодня было в Горках

 

Фестиваль красок, ярмарка мастеров, военная выставка: посмотрите, что сегодня было в Горках

 

Фестиваль красок, ярмарка мастеров, военная выставка: посмотрите, что сегодня было в Горках

 

Фестиваль красок, ярмарка мастеров, военная выставка: посмотрите, что сегодня было в Горках

 

Фестиваль красок, ярмарка мастеров, военная выставка: посмотрите, что сегодня было в Горках

 

Фестиваль красок, ярмарка мастеров, военная выставка: посмотрите, что сегодня было в Горках

 

Фестиваль красок, ярмарка мастеров, военная выставка: посмотрите, что сегодня было в Горках

 

Фестиваль красок, ярмарка мастеров, военная выставка: посмотрите, что сегодня было в Горках

 

Фестиваль красок, ярмарка мастеров, военная выставка: посмотрите, что сегодня было в Горках

 

Фестиваль красок, ярмарка мастеров, военная выставка: посмотрите, что сегодня было в Горках

 

Фестиваль красок, ярмарка мастеров, военная выставка: посмотрите, что сегодня было в Горках

 

Фестиваль красок, ярмарка мастеров, военная выставка: посмотрите, что сегодня было в Горках

 

Фестиваль красок, ярмарка мастеров, военная выставка: посмотрите, что сегодня было в Горках

 

Фестиваль красок, ярмарка мастеров, военная выставка: посмотрите, что сегодня было в Горках

 

Фестиваль красок, ярмарка мастеров, военная выставка: посмотрите, что сегодня было в Горках

 

Фестиваль красок, ярмарка мастеров, военная выставка: посмотрите, что сегодня было в Горках

 

Фестиваль красок, ярмарка мастеров, военная выставка: посмотрите, что сегодня было в Горках

 

Фестиваль красок, ярмарка мастеров, военная выставка: посмотрите, что сегодня было в Горках

 

Фестиваль красок, ярмарка мастеров, военная выставка: посмотрите, что сегодня было в Горках

 

Фестиваль красок, ярмарка мастеров, военная выставка: посмотрите, что сегодня было в Горках

 

Фестиваль красок, ярмарка мастеров, военная выставка: посмотрите, что сегодня было в Горках

 

Фестиваль красок, ярмарка мастеров, военная выставка: посмотрите, что сегодня было в Горках

 

Фестиваль красок, ярмарка мастеров, военная выставка: посмотрите, что сегодня было в Горках

 

Фестиваль красок, ярмарка мастеров, военная выставка: посмотрите, что сегодня было в Горках

 

Фестиваль красок, ярмарка мастеров, военная выставка: посмотрите, что сегодня было в Горках

 

Фестиваль красок, ярмарка мастеров, военная выставка: посмотрите, что сегодня было в Горках

 

Фестиваль красок, ярмарка мастеров, военная выставка: посмотрите, что сегодня было в Горках

 

Фестиваль красок, ярмарка мастеров, военная выставка: посмотрите, что сегодня было в Горках

 

Фестиваль красок, ярмарка мастеров, военная выставка: посмотрите, что сегодня было в Горках

 

Фестиваль красок, ярмарка мастеров, военная выставка: посмотрите, что сегодня было в Горках

 

Фестиваль красок, ярмарка мастеров, военная выставка: посмотрите, что сегодня было в Горках

 

Фестиваль красок, ярмарка мастеров, военная выставка: посмотрите, что сегодня было в Горках

 

Фестиваль красок, ярмарка мастеров, военная выставка: посмотрите, что сегодня было в Горках

 

Фестиваль красок, ярмарка мастеров, военная выставка: посмотрите, что сегодня было в Горках

 

Фестиваль красок, ярмарка мастеров, военная выставка: посмотрите, что сегодня было в Горках

 

Фестиваль красок, ярмарка мастеров, военная выставка: посмотрите, что сегодня было в Горках

 

Фестиваль красок, ярмарка мастеров, военная выставка: посмотрите, что сегодня было в Горках

 

Фестиваль красок, ярмарка мастеров, военная выставка: посмотрите, что сегодня было в Горках

 

Фестиваль красок, ярмарка мастеров, военная выставка: посмотрите, что сегодня было в Горках

 

Фестиваль красок, ярмарка мастеров, военная выставка: посмотрите, что сегодня было в Горках

 

Фестиваль красок, ярмарка мастеров, военная выставка: посмотрите, что сегодня было в Горках

 

Фестиваль красок, ярмарка мастеров, военная выставка: посмотрите, что сегодня было в Горках

 

Фестиваль красок, ярмарка мастеров, военная выставка: посмотрите, что сегодня было в Горках

 

Фестиваль красок, ярмарка мастеров, военная выставка: посмотрите, что сегодня было в Горках

 

Фестиваль красок, ярмарка мастеров, военная выставка: посмотрите, что сегодня было в Горках

 

Фестиваль красок, ярмарка мастеров, военная выставка: посмотрите, что сегодня было в Горках

 

Фестиваль красок, ярмарка мастеров, военная выставка: посмотрите, что сегодня было в Горках

 

Фестиваль красок, ярмарка мастеров, военная выставка: посмотрите, что сегодня было в Горках

 

Фестиваль красок, ярмарка мастеров, военная выставка: посмотрите, что сегодня было в Горках

 

Фестиваль красок, ярмарка мастеров, военная выставка: посмотрите, что сегодня было в Горках

 

Фестиваль красок, ярмарка мастеров, военная выставка: посмотрите, что сегодня было в Горках

 

Фестиваль красок, ярмарка мастеров, военная выставка: посмотрите, что сегодня было в Горках

 

Фестиваль красок, ярмарка мастеров, военная выставка: посмотрите, что сегодня было в Горках

 

Фестиваль красок, ярмарка мастеров, военная выставка: посмотрите, что сегодня было в Горках

 

Фестиваль красок, ярмарка мастеров, военная выставка: посмотрите, что сегодня было в Горках

 

Фестиваль красок, ярмарка мастеров, военная выставка: посмотрите, что сегодня было в Горках

 

Фестиваль красок, ярмарка мастеров, военная выставка: посмотрите, что сегодня было в Горках

 

Фестиваль красок, ярмарка мастеров, военная выставка: посмотрите, что сегодня было в Горках

 

Фестиваль красок, ярмарка мастеров, военная выставка: посмотрите, что сегодня было в Горках

 

Фестиваль красок, ярмарка мастеров, военная выставка: посмотрите, что сегодня было в Горках

 

Фестиваль красок, ярмарка мастеров, военная выставка: посмотрите, что сегодня было в Горках

 

Фестиваль красок, ярмарка мастеров, военная выставка: посмотрите, что сегодня было в Горках

 

Фестиваль красок, ярмарка мастеров, военная выставка: посмотрите, что сегодня было в Горках

 

Фестиваль красок, ярмарка мастеров, военная выставка: посмотрите, что сегодня было в Горках

 

Фестиваль красок, ярмарка мастеров, военная выставка: посмотрите, что сегодня было в Горках

 

Фестиваль красок, ярмарка мастеров, военная выставка: посмотрите, что сегодня было в Горках

 

Фестиваль красок, ярмарка мастеров, военная выставка: посмотрите, что сегодня было в Горках

 

Фестиваль красок, ярмарка мастеров, военная выставка: посмотрите, что сегодня было в Горках

 

Фестиваль красок, ярмарка мастеров, военная выставка: посмотрите, что сегодня было в Горках

 

Фестиваль красок, ярмарка мастеров, военная выставка: посмотрите, что сегодня было в Горках

 

Фестиваль красок, ярмарка мастеров, военная выставка: посмотрите, что сегодня было в Горках

 

Фестиваль красок, ярмарка мастеров, военная выставка: посмотрите, что сегодня было в Горках

 

Фестиваль красок, ярмарка мастеров, военная выставка: посмотрите, что сегодня было в Горках

 

Фестиваль красок, ярмарка мастеров, военная выставка: посмотрите, что сегодня было в Горках

 

Фестиваль красок, ярмарка мастеров, военная выставка: посмотрите, что сегодня было в Горках

 

Фестиваль красок, ярмарка мастеров, военная выставка: посмотрите, что сегодня было в Горках

 

Фестиваль красок, ярмарка мастеров, военная выставка: посмотрите, что сегодня было в Горках

 

Фестиваль красок, ярмарка мастеров, военная выставка: посмотрите, что сегодня было в Горках

 

Фестиваль красок, ярмарка мастеров, военная выставка: посмотрите, что сегодня было в Горках

 

Фестиваль красок, ярмарка мастеров, военная выставка: посмотрите, что сегодня было в Горках

 

Фестиваль красок, ярмарка мастеров, военная выставка: посмотрите, что сегодня было в Горках

 

Фестиваль красок, ярмарка мастеров, военная выставка: посмотрите, что сегодня было в Горках

 

Фестиваль красок, ярмарка мастеров, военная выставка: посмотрите, что сегодня было в Горках

 

Фото Михаила Левцова

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  Программа горецких мероприятий в честь Дня Победы была насыщенной — гулянья на Студенческой, торговые ряды, ярмарки мастеров, военная выставка, концерт в...
 
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