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В Бресте ищут мужчину 1944г. рождения - рано утром ушёл из дома и пропал

09.05.2019 22:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ОВД администрации Ленинского района г. Бреста разыскивается Слединский Николай Иванович, 06.01.1944 г.р., житель г.Бреста.

В Бресте ищут мужчину 1944г. рождения - рано утром ушёл из дома и пропал

Мужчина 09.05.2019 около 05.00-06.45 ушел из дома по месту жительства, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 75 лет, среднего телосложения, волос короткий седой, лобная залысина, носит усы, одежда: светло-бежевая байка с капюшоном, тельняшка с полосами синего цвета с длинным рукавом, сланцы черного цвета. Страдает психическим заболеванием.

Контактные телефоны: +375295209917, дежурная часть ОВД: 8(0162)211720, +375298236590.

 
Теги: Брест
 
 
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   ОВД администрации Ленинского района г. Бреста разыскивается Слединский Николай Иванович, 06.01.1944 г.р., житель г.Бреста. Мужчина 09.05.2019 около 05.00-06.45 ушел из...
 
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