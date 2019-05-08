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В Бресте ищут мужчину 1944г. рождения - рано утром ушёл из дома и пропал
09.05.2019 22:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ОВД администрации Ленинского района г. Бреста
Мужчина 09.05.2019 около 05.00-06.45 ушел из дома по месту жительства, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Приметы: на вид 75 лет, среднего телосложения, волос короткий седой, лобная залысина, носит усы, одежда: светло-бежевая байка с капюшоном, тельняшка с полосами синего цвета с длинным рукавом, сланцы черного цвета. Страдает психическим заболеванием.
Контактные телефоны: +375295209917, дежурная часть ОВД: 8(0162)211720, +375298236590.
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ОВД администрации Ленинского района г. Бреста разыскивается Слединский Николай Иванович, 06.01.1944 г.р., житель г.Бреста. Мужчина 09.05.2019 около 05.00-06.45 ушел из...
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