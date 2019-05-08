В Бресте ищут мужчину 1944г. рождения - рано утром ушёл из дома и пропал

Источник материала: Виртуальный Брест

ОВД администрации Ленинского района г. Бреста разыскивается Слединский Николай Иванович, 06.01.1944 г.р., житель г.Бреста.

Мужчина 09.05.2019 около 05.00-06.45 ушел из дома по месту жительства, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 75 лет, среднего телосложения, волос короткий седой, лобная залысина, носит усы, одежда: светло-бежевая байка с капюшоном, тельняшка с полосами синего цвета с длинным рукавом, сланцы черного цвета. Страдает психическим заболеванием.

Контактные телефоны: +375295209917, дежурная часть ОВД: 8(0162)211720, +375298236590.