ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Президента и народ Беларуси с Днем Победы поздравили лидеры СНГ

09.05.2019 20:17 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Многочисленные поздравления с Днем Победы поступают в адрес Президента Александра Лукашенко и белорусского народа от руководителей зарубежных государств и международных организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В числе первых белорусского лидера поздравил президент России Владимир Путин. Он отметил, что 9 Мая воздают дань благодарности и глубокого уважения всем тем, кто своими подвигами на фронтах, в партизанских отрядах, в подполье приближал Победу.

Президента и народ Беларуси с Днем Победы поздравили лидеры СНГ

Владимир Путин, президент Российской Федерации:
Наш священный долг – хранить память об их неисчислимых жертвах, окружать заботой и вниманием ветеранов и, конечно, бороться против любых попыток переписать историю Великой Отечественной войны в угоду политической конъюнктуре. В суровые военные годы белорусы и россияне плечом к плечу сражались с фашистскими захватчиками, и сегодня славные традиции братской дружбы и взаимовыручки помогают развивать союзнические связи и интеграционное взаимодействие между двумя странами.

Президента и народ Беларуси с Днем Победы поздравили лидеры СНГ

Радость Победы разделяет с нашим народом и президент Азербайджана. Ильхам Алиев высказал уверенность, что добрые традиции дружбы и взаимоподдержки наших народов, прошедших суровое испытание военных лет, и впредь послужат прочным фундаментом для дальнейшего развития и укрепления двусторонних отношений, стратегического партнерства и многопланового взаимодействия между нашими странами.

Президента и народ Беларуси с Днем Победы поздравили лидеры СНГ

В поздравлении первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева подчеркивается, что «В этот святой для всех нас праздник мы почтительно склоняем головы перед всеми ветеранами. Мы полны глубочайшей благодарности воинам-фронтовикам и труженикам тыла за их самоотверженность и героизм. С гордостью вспоминаем павших на полях сражений».

Президента и народ Беларуси с Днем Победы поздравили лидеры СНГ

Нынешний лидер Казахстана в поздравлении нашему Президенту отметил следующее: «День Великой Победы навсегда останется символом единения и сплоченности наших народов. Мы воздаем должное и выражаем глубочайшую признательность героям, совершившим беспримерный подвиг и разгромившим фашизм», – говорится в поздравлении.

Президента и народ Беларуси с Днем Победы поздравили лидеры СНГ

Президент Таджикистана уверен, что «Наши народы, проявив сплоченность, мужество и беспримерный героизм на полях сражений и в тылу Великой Отечественной войны, победили фашизм, отстояв тем самым свободу и мир для грядущих поколений. Их славный подвиг навсегда останется в нашей памяти».

Президента и народ Беларуси с Днем Победы поздравили лидеры СНГ

Президент Узбекистана в своем поздравлении сказал: «О подвиге доблестных воинов и тружеников тыла помнить будут всегда. Мы преклоняемся перед их невероятной стойкостью и мужеством, самоотверженностью и патриотизмом».

Президента и народ Беларуси с Днем Победы поздравили лидеры СНГ

Лидер Туркменистана, говоря о Дне Победы, особо отметил: «Мы с глубоким уважением вспоминаем наших общих героев, отважно сражавшихся плечом к плечу на фронтах войны и самоотверженно трудившихся в тылу во имя счастливой жизни грядущих поколений и свободы всего человечества».

Президента и народ Беларуси с Днем Победы поздравили лидеры СНГ

А в поздравлении президента Молдовы подчеркивается, что «В наше время, когда во многих странах в угоду политической конъюнктуре история войны фальсифицируется, а события тех лет грубо искажаются, как никогда важно, чтобы правда о войне передавалась из поколения в поколение».
 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Многочисленные поздравления с Днем Победы поступают в адрес Президента Александра Лукашенко и белорусского народа от руководителей зарубежных...
 
Новости дня
Новости разные
 
Погиб Сергей Доренко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика