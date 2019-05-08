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Президента и народ Беларуси с Днем Победы поздравили лидеры СНГ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Многочисленные поздравления с Днем Победы поступают в адрес Президента Александра Лукашенко и белорусского народа от руководителей зарубежных государств и международных организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В числе первых белорусского лидера поздравил президент России Владимир Путин. Он отметил, что 9 Мая воздают дань благодарности и глубокого уважения всем тем, кто своими подвигами на фронтах, в партизанских отрядах, в подполье приближал Победу.
Владимир Путин, президент Российской Федерации:
Радость Победы разделяет с нашим народом и президент Азербайджана. Ильхам Алиев высказал уверенность, что добрые традиции дружбы и взаимоподдержки наших народов, прошедших суровое испытание военных лет, и впредь послужат прочным фундаментом для дальнейшего развития и укрепления двусторонних отношений, стратегического партнерства и многопланового взаимодействия между нашими странами.
В поздравлении первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева подчеркивается, что «В этот святой для всех нас праздник мы почтительно склоняем головы перед всеми ветеранами. Мы полны глубочайшей благодарности воинам-фронтовикам и труженикам тыла за их самоотверженность и героизм. С гордостью вспоминаем павших на полях сражений».
Нынешний лидер Казахстана в поздравлении нашему Президенту отметил следующее: «День Великой Победы навсегда останется символом единения и сплоченности наших народов. Мы воздаем должное и выражаем глубочайшую признательность героям, совершившим беспримерный подвиг и разгромившим фашизм», – говорится в поздравлении.
Президент Таджикистана уверен, что «Наши народы, проявив сплоченность, мужество и беспримерный героизм на полях сражений и в тылу Великой Отечественной войны, победили фашизм, отстояв тем самым свободу и мир для грядущих поколений. Их славный подвиг навсегда останется в нашей памяти».
Президент Узбекистана в своем поздравлении сказал: «О подвиге доблестных воинов и тружеников тыла помнить будут всегда. Мы преклоняемся перед их невероятной стойкостью и мужеством, самоотверженностью и патриотизмом».
Лидер Туркменистана, говоря о Дне Победы, особо отметил: «Мы с глубоким уважением вспоминаем наших общих героев, отважно сражавшихся плечом к плечу на фронтах войны и самоотверженно трудившихся в тылу во имя счастливой жизни грядущих поколений и свободы всего человечества».
А в поздравлении президента Молдовы подчеркивается, что «В наше время, когда во многих странах в угоду политической конъюнктуре история войны фальсифицируется, а события тех лет грубо искажаются, как никогда важно, чтобы правда о войне передавалась из поколения в поколение».
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Новости Беларуси. Многочисленные поздравления с Днем Победы поступают в адрес Президента Александра Лукашенко и белорусского народа от руководителей зарубежных...
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