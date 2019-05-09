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«Пасхальные встречи» приглашают
09.05.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
12 мая в 18.00 в Вороновском районном центре культуры и народного творчества состоится благотворительный концерт «Пасхальные встречи».
«Пасхальные встречи» на вороновской земле стали доброй традицией. Благотворительный концерт — это полноценный праздник христианской культуры. Во славу Господа прозвучат духовная музыка, песни в исполнении наших земляков, хоров православных и католических храмов.
Приглашаем всех! Вход свободный.
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12 мая в 18.00 в Вороновском районном центре культуры и народного творчества состоится благотворительный концерт «Пасхальные встречи». «Пасхальные встречи» на...
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