В Вороново в День Победы выступил Герман Титов

Источник материала: Вороновская газета





Известный белорусский певец, телеведущий, композитор Герман Титов выступил на главной праздничной сцене в Вороново.

Автор песен популярных российских исполнителей, среди которых — Валерий Леонтьев, Николай Басков, Анита Цой, Стас Михайлов и Лолита, порадовал публику сольной программой. За плечами артиста — множество покоренных творческих вершин. Герман является победителем проекта «Звездный Дилижанс», полуфиналистом российских телепроектов «Народный Артист-2», «Секрет Успеха-2», неоднократным обладателем награды «Серебряный граммофон», дипломов проекта «Песня года Беларуси». Неизбалованный вороновский зритель восторженно аплодировал певцу, подпевая знакомые строки.











































Концерт и празднование 74-й годовщины Великой Победы завершились патриотической акцией «Споем «День Победы» вместе». В едином порыве земляки и гости Вороновщины душевно исполнили символичную песню композитора Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова.





















