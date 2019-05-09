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В Вороново в День Победы выступил Герман Титов
09.05.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Известный белорусский певец, телеведущий, композитор Герман Титов выступил на главной праздничной сцене в Вороново.
Автор песен популярных российских исполнителей, среди которых — Валерий Леонтьев, Николай Басков, Анита Цой, Стас Михайлов и Лолита, порадовал публику сольной программой. За плечами артиста — множество покоренных творческих вершин. Герман является победителем проекта «Звездный Дилижанс», полуфиналистом российских телепроектов «Народный Артист-2», «Секрет Успеха-2», неоднократным обладателем награды «Серебряный граммофон», дипломов проекта «Песня года Беларуси». Неизбалованный вороновский зритель восторженно аплодировал певцу, подпевая знакомые строки.
Концерт и празднование 74-й годовщины Великой Победы завершились патриотической акцией «Споем «День Победы» вместе». В едином порыве земляки и гости Вороновщины душевно исполнили символичную песню композитора Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова.
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Известный белорусский певец, телеведущий, композитор Герман Титов выступил на главной праздничной сцене в Вороново. Автор песен популярных российских...
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