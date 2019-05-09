В шесть часов вечера после войны…

Источник материала: Вороновская газета





Название областной акции, объединившей земляков со всего Принеманья, дал один из самых известных фильмов о Великой Отечественной войне. Романтико-поэтическая кинолента отображает не только хронологию войны , но и атмосферу времени , веру людей в победу и мирную жизнь. Поэтому главной нотой праздничных концертов во всех агрогородках и крупных деревнях Вороновщины через музыкальные композиции, воспоминания, письма стала хроника военных событий, а также личные истории людей, переживших войну. Беларусь помнит о каждом из них.

Вороново

Все меньше остается тех, кто может рассказать, о чем думал, что видел, что чувствовал солдат, готовясь к атаке или выходя из боя. Чтобы воссоздать обстановку незабываемых дней Великой Отечественной войны, мы все чаще обращаемся к документам тех лет. Самые достоверные и откровенные из них — письма фронтовиков в родной дом.

В коротких, пропахших порохом строчках из фронтовых треугольников сержанта Юрия Белова, партизанки-разведчицы Ольги Ржевской, рядового 61-го кавалерийского полка Сергея Созина, Анны Куприяновой мужу Алексею, лейтенанту 222-й стрелковой дивизии, партизана Олега Цуранова, летчика-истребителя гвардии лейтенанта Ларисы Будановой, пилота младшего лейтенанта Василия Буренкова, старшей медсестры Елены Дейчман и младшего сержанта Анатолия Кондратенко своим семьям — дыхание войны, суровых окопных будней, вера в Победу и нежность солдатского сердца. Любовь на поле боя — огромная, неимоверная сила! Об этом и о величии Победы, ценности завоеванного мира в праздничный день рассказывали артисты Вороновского районного центра культуры и народного творчества. Со сцены звучали всем знакомые мелодии и песни в исполнении А. Матюка и Н. Вашкевич, Н. Дюба, А. Мелько, В. Буйновской, А. Кукина, Е. Демьяновой, Е. Лялько, Ю. Стрелинского, Ю. Юзвика, И. Бобрицкого, И. Пресного, инструментального коллектива «Гарэзлівыя струны».

Как хорошо, что нет сейчас войны.

Как хорошо, что спят спокойно наши дети.

Земной поклон Защитникам страны —

Вы шанс нам дали жить на этом свете.



























































Погородно

Алые тюльпаны горели в руках погородненцев всех возрастов. Их от души дарили самодеятельным артистам Погородненского центра культуры и народного творчества зрители. Не скупились они и на бурные овации. Ведь в исполнении земляков звучали любимые всеми песни Победы. «Какими были молодыми бойцы в сороковых годах, как в счастье верили, любили» звучало в песнях и стихах в исполнении С. Криворучко, Е. Витукевич, И. Пашкелевича, И. и А. Иванчей, Л. Ненартовича, Н. Сенюто, О. и А. Будревичей, С. Солманович, А. Микши и П. Ненартович.















































































Радунь

День Победы жители Радуни праздновали вместе гостями из Израиля. В этот день поселок принимал очередную группу туристов. Паломники не только побывали на могиле Хафеца Хаима, но и с удовольствием присоединились к отдыхающим. Вместе танцевали, снимали на смартфоны артистов из Радунского центра национальных культур и местной детской школы искусств. О победном мае пели А. Жегздрин, В. Козловский, вокальные группы «Радунскія хлопцы» и «Юность», В. Адамицкий. Счастливые мгновения мирной жизни передали в музыкальных композициях и танцевальных номерах А. Ткачук, А. Троцкий, М. Свечко и ученики Радунской ДШИ. В благодарность солдатам Победы за 74-й мирный май радунцы возложили цветы на братскую могилу советских воинов, партизан и сотрудников органов государственной безопасности и у подножья памятника землякам.









































































