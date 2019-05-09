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Спортивные рекорды — Великой Победе (Фото)

09.05.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Спортивные рекорды — Великой Победе (Фото)

74-й День Победы с вороновчанами отпраздновали спортсмены с мировыми именами — Вячеслав Хоронеко, Кирилл Шимко и Андрей Железнов. 

Спортивно-экстремальная программа стала фишкой праздника. Еще бы! На главной сцене рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, стронгмен и пауэрлифтер, один из самых сильных людей Беларуси Кирилл Шимко удивлял невероятной силой. Мастер боевых искусств, артист оригинального жанра «Самурай-шоу» Андрей Железнов поверг зрителей в изумление искусным владением меча. Многократный чемпион и рекордсмен мира, Европы, СССР, СНГ, БССР, Беларуси в классическом и произвольном подъеме гирь, шестикратный рекордсмен английской Книги рекордов Гиннесса, 130-кратный рекордсмен российской книги рекордов России, СНГ и Балтии Вячеслав Хоронеко посвятил рекорд Великой Победе, подняв 24-килограммовую гирю 100 раз за 95 секунд.

Подробнее читайте на страницах «ВГ».


Спортивные рекорды — Великой Победе (Фото)
Спортивные рекорды — Великой Победе (Фото)
Спортивные рекорды — Великой Победе (Фото)
Спортивные рекорды — Великой Победе (Фото)
Спортивные рекорды — Великой Победе (Фото)
Спортивные рекорды — Великой Победе (Фото)
Спортивные рекорды — Великой Победе (Фото)
Спортивные рекорды — Великой Победе (Фото)
Спортивные рекорды — Великой Победе (Фото)
Спортивные рекорды — Великой Победе (Фото)
Спортивные рекорды — Великой Победе (Фото)
Спортивные рекорды — Великой Победе (Фото)
Спортивные рекорды — Великой Победе (Фото)
Спортивные рекорды — Великой Победе (Фото)
Спортивные рекорды — Великой Победе (Фото)
Спортивные рекорды — Великой Победе (Фото)
Спортивные рекорды — Великой Победе (Фото)
Спортивные рекорды — Великой Победе (Фото)
Спортивные рекорды — Великой Победе (Фото)
Спортивные рекорды — Великой Победе (Фото)
Спортивные рекорды — Великой Победе (Фото)
Спортивные рекорды — Великой Победе (Фото)
Спортивные рекорды — Великой Победе (Фото)
Спортивные рекорды — Великой Победе (Фото)
Спортивные рекорды — Великой Победе (Фото)
Спортивные рекорды — Великой Победе (Фото)
Спортивные рекорды — Великой Победе (Фото)
Спортивные рекорды — Великой Победе (Фото)
Спортивные рекорды — Великой Победе (Фото)
Спортивные рекорды — Великой Победе (Фото)
Спортивные рекорды — Великой Победе (Фото)
Спортивные рекорды — Великой Победе (Фото)
Спортивные рекорды — Великой Победе (Фото)
Спортивные рекорды — Великой Победе (Фото)
Спортивные рекорды — Великой Победе (Фото)
Спортивные рекорды — Великой Победе (Фото)
Спортивные рекорды — Великой Победе (Фото)
Спортивные рекорды — Великой Победе (Фото)
Спортивные рекорды — Великой Победе (Фото)
Спортивные рекорды — Великой Победе (Фото)
Спортивные рекорды — Великой Победе (Фото)

 
 
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74-й День Победы с вороновчанами отпраздновали спортсмены с мировыми именами — Вячеслав Хоронеко, Кирилл Шимко и Андрей Железнов.  Спортивно-экстремальная...
 
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