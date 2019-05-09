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Салют в Минске на 9 Мая 2019 года. Видеофакт

09.05.2019 23:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вечером 9 Мая в центре Минска звучали чарующие звуки музыки. Жителям и гостям столицы их подарили большой праздничный концерт «Беларусь помнит», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Салют в Минске на 9 Мая 2019 года. Видеофакт

Самая яркая часть акции – победный салют. В числе собравшихся на площади Победы и наша коллега Алена Сырова.

Салют в Минске на 9 Мая 2019 года. Видеофакт

Подробности в видеоматериале.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Вечером 9 Мая в центре Минска звучали чарующие звуки музыки. Жителям и гостям столицы их подарили большой праздничный концерт «Беларусь помнит»,...
 
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