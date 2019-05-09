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Нина Осипова о концерте на площади Победы: Хочется, чтобы у всех было тёплое и праздничное настроение
Источник материала: СТВ
Алена Сырова, СТВ:
Поют и ветераны, и их внуки. Но все же по доброй традиции к вечеру площадь у Вечного огня занимают профессиональные артисты. Ежегодно они готовят концертную программу, посвященную памяти тех, чей подвиг бессмертен. Но все же основой программы будут любимые песни военных лет.
Алена Сырова:
Нина Осипова, режиссер концерта «Беларусь помнит»:
Хочется, чтобы зал пел с нами, вспоминал. Чтобы у всех было очень хорошее, теплое и праздничное настроение.
Алена Сырова:
Нина Осипова:
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Нина Осипова о концерте на площади Победы: Хочется, чтобы у всех было тёплое и праздничное настроение
Алена Сырова, СТВ: По традиции 9 Мая во всех уголках города и страны звучат песни военных лет. Особенно громко они звучат здесь, на площади Победы. Поют и...
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