В Лиге Европе также английский финал. «Арсенал» и «Челси» первенствовали в полуфинале

Источник материала: Tut.by

Лондонские «Челси» и «Арсенал» вышли в финал футбольной Лиги Европы. Таким образом, полностью английский финал будет не только в Лиге чемпионов.



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«Арсенал» после домашней победы над «Валенсией» со счетом 3:1 был сильнее и в гостях — 4:2. Испанский клуб повел со счетом 1:0 после гола Гамейро, но ответные мячи Обамеянга и Ляказетта практически лишили «летучих мышей» шансов на благоприятный исход. Тот же Гамейро сделал на 59-й минйте счет 2:2, на что «Арсенал» ответил еще двумя точными ударами. Хет-трик сделал Обамеянг.

Куда сложнее был матч для «Челси». «Аристократы» оба раза сыграли 1:1 с франкфуртским «Айнтрахтом» (в ответном матче забивали Лофтус-Чик и Йович), доведя серию до серии пенальти. Причем после трех ударов немецкий клуб вел 3:2 (у лондонцев промахнулся Аспиликуэта), но затем Кепа отразил удары Хинтереггера и Пасиенсии, а Давид Луиз и Азар пробили точно.

Финальный матч состоится 29 мая в Баку.