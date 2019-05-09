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В Гомеле открыли памятный знак с бомбардировщиком Су-24

10.05.2019 — Разное | Прыпяцкая прауда (Наровля)  
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Источник материала: Прыпяцкая прауда (Наровля)

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В Гомеле открыли памятный знак с оригинальным бомбардировщиком Су-24 и обновленный сквер, передает корреспондент БЕЛТА.

 

В Гомеле открыли памятный знак с бомбардировщиком Су-24

 

Обновленный сквер, включающий легендарную машину, обустроен напротив главного корпуса ГГТУ имени П.О.Сухого. В центре композиции - бомбардировщик Су-24, или как его еще называли - летающий "грузовик с бомбами".

В Гомеле открыли памятный знак с бомбардировщиком Су-24
Председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко

 

Идея об установке самолета в память известного авиаконструктора-уроженца Витебской области, детство и юношество которого прошло в Гомеле, появилась много лет назад. Ранее планировалось перенести к техуниверситету установленный возле средней школы №45 областного центра советский истребитель Су-7Б, разработанный в середине прошлого столетия в ОКБ имени Сухого. Однако намеченные планы не осуществились - самолет пришел в негодность, его пришлось демонтировать. Удалось воплотить задуманное к 74-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В Гомеле открыли памятный знак с бомбардировщиком Су-24
Авиаконструктор, работавший вместе с Павлом Сухим, Ролан Мартиросов

 

"Символично, что именно 9 мая открывается этот сквер. Легкий бомбардировщик Су-2 разработки Павла Осиповича воевал во время Великой Отечественной войны, Победу в которой мы празднуем в эти дни. Не сомневаюсь, что памятный знак в виде самолета Су-24 станет еще одной достопримечательностью нашего города, но и знаком внимания гомельчан своему заслуженному земляку", - сказал председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко. Он пожелал современной молодежи придерживаться по жизни слов Павла Сухого: "Мечта, умноженная на упорный труд, обязательно позволит достичь самых больших высот".

 

В Гомеле открыли памятный знак с бомбардировщиком Су-24

 

На открытие прибыл из Москвы один из конструкторов, принимавший участие в создании авиамашины, работавший в ОКБ имени Сухого, Роллан Мартиросов. По его словам, Су-24 - революционный аппарат. Он стал первым боевым комплексом, оснащенным всем - от оптики и навигации до спецприцелов, радиосвязи и двухрежимного радиолокатора. Все это было просчитано и математически увязано в одну конструкцию. "Да, были хорошие боевые самолеты, но такого комплексного аппарата еще не было", - рассказал он. При этом новатор Павел Сухой вносил дополнения уже на стадии создания макета. В частности, принял решение разместить места летчиков не друг за другом, а рядом. "В такой кабине члены экипажа могли с легкостью взаимодействовать даже без радиосвязи", - дополнил Роллан Мартиросов.

В Гомеле открыли памятный знак с бомбардировщиком Су-24

 

Тактический бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности, предназначенный для нанесения ракетно-бомбовых ударов в простых и сложных метеоусловиях, в том числе на малых высотах с прицельным поражением наземных и надводных целей, когда-то верой и правдой служил ВС разных стран. Всего в различной модификации было произведено более 1,4 тыс. таких машин, которые стали востребованными далеко за пределами бывшего СССР. В Беларуси самолет сняли с вооружения в 2012 году. Высота Су-24 от шасси до верхушки составляет более 6 м, в длину авиамашина достигает 25 м.

Самолет и благоустроенный сквер - дань памяти знаменитому земляку. Благодаря архитектурной подсветке постамента и самолета, декоративным светильникам на низких опорах, встроенных в покрытие вдоль имитируемой взлетно-посадочной полосы, создается эффект (особенно в темное время суток) взлета бомбардировщика. В сквере предусмотрены также велопарковоки, установлены парковые скамейки вдоль боковых аллей. Сквер обустроен с учетом условий для маломобильных посетителей.

Павел Осипович Сухой - выдающийся советский авиаконструктор, доктор технических наук, один из основателей советской реактивной и сверхзвуковой авиации, дважды Герой Социалистического Труда, автор десятков конструкций самолетов, некоторые из них и в настоящее время находятся на вооружении многих стран. Коллекция личных вещей Павла Осиповича собрана в Гомельском государственном техническом университете, который носит его имя. На проспекте Ленина областного центра установлен бюст легендарного авиаконструктора, на здании бывшей Александровской гимназии (ныне один из корпусов БелГУТа) - мемориальная доска. 

Именно случай в Гомеле стал судьбоносным в профессиональном плане для Павла Сухого. Когда он с друзьями возвращался из гимназии, увидел в небе показательные полеты аэроплана. Позже он делился в воспоминаниях: "Вдруг над нашими головами пролетел аэроплан. Это было так неожиданно и удивительно, что дух захватывало. Не птица, а человек летит над нами". Это и определило его дальнейшее занятие.

Фото Сергея Холодилина

 
Теги: Гомель
 
 
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