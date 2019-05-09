РЕПОРТАЖ: Гомель встречает 74-й победный май 

Источник материала: Прыпяцкая прауда (Наровля)





"День Победы", "Выходила на берег Катюша", "Первым делом самолеты", "Смуглянка" - сегодня это основной репертуар, который доносится из стилизованных репродукторов, современных аудиосистем на улицах Гомеля. И пусть многие из фронтовых песен звучат в современной аранжировке, диалог поколений продолжается. Доказательство тому - тысячи человек, которые в пасмурный день вышли на торжества в честь Великой Победы. Корреспонденты БЕЛТА вместе с гомельчанами и гостями областного центра прочувствовали атмосферу праздника.

Утром выходного дня все дороги и маршруты в Гомеле вели в центр - на площадь Восстания. Отсюда стартовало масштабное шествие "Беларусь помнит!". Парад объединил 25 тыс. человек - ветеранов, представителей трудовых коллективов, спортсменов и творческую молодежь. Живая река разлилась по центральной улице Гомеля. С тротуаров участников колонны приветствовали горожане. Они не скупились на эмоции при виде парада военной техники и победных призывов клаксонов.

Далее в одном ряду шли ветераны, руководство города и области. Десятки рукотворных белоснежных голубей несли воспитанники школы мира - СШ №27 Гомеля.

Поздравляя гомельчан с Днем Победы у Вечного огня, председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко подчеркнул, что 9 Мая - не только праздничная дата в календаре. "Это напоминание о беспрецедентном героическом подвиге, о том, ради чего отдавали жизни наши отцы и деды, ради чего замерзали в землянках, поднимали смертельные атаки, в три смены стояли у станков. Сегодня мы вспоминаем всех, кто насмерть стоял за каждую улицу, каждый дом, каждый рубеж Отчизны. Мы безмерно благодарны ветеранам за свободу родной земли", - сказал мэр. Он заверил, что сегодня дети, внуки и правнуки солдат Победы уверенно продолжают их дело, трудятся ради настоящего и будущего страны. "Подвиг ветеранов Великой Отечественной войны предопределил мирную жизнь для многих поколений белорусов, дав возможность созидать, развиваться и идти вперед", - отметил Петр Кириченко.

Участвовали в торжественных мероприятиях и представители делегации Совета старейшин Гагаузии (автономного территориального образования на юге Молдовы). Они также возложили венки и цветы к братской могиле советских воинов и подпольщиков на площади Труда.

По признанию представителя Совета старейшин Михаила Хаджи, его впечатлило грандиозное шествие, парад войск - таких масштабных праздников он не видел с советских времен. "Благодарю за теплый прием. Нас принимали здесь как родных. Желаем братьям-белорусам счастья, мира и процветания!" - поздравил гомельчан с праздником гость из Молдовы.

За предыдущие два дня делегация посетила Рогачевский музей Народной славы, мемориал "Детям - жертвам Великой Отечественной войны" в Жлобинском районе и мемориальный комплекс "Багратион" в Светлогорском. Завтра гости побывают на братской могиле и в историко-краеведческом музее в агрогородке Поколюбичи.

Ветеранов в многотысячном потоке парада, к сожалению, единицы. Однако в живой реке шествовали их внуки и правнуки. Многие из них подготовили и с гордостью несли портреты своих дедов и прадедов, знакомили желающих с их подвигами и заслугами. У каждого своя история.

Так, восьмилетняя Александра высоко поднимала фото фронтовика Владимира Турбала, уроженца Мозырского района, который прошел дорогами войны тысячи километров, в одном из боев был серьезно ранен, контужен. Участвовал в боях на Курской дуге, других знаковых сражениях. О своем прадедушке девочка знает из рассказов мамы и бабушки. "Он умер, когда мне было всего полгодика. Но на память о нем остались орден Красной Звезды, орден Великой Отечественной войны и много медалей", - поделилась школьница.

Выполнил свой мирный долг и ветеран Николай Касперович. Дня него День Победы - особая дата, практически второй день рождения. 28 апреля под Берлином, незадолго до капитуляции Германии, он был тяжело ранен. Это было третье ранение за годы войны, тем не менее 9 Мая встречал живым, в госпитале. 16-летним парнем ушел на фронт в 1943 году из Ашхабада, где учился в железнодорожном техникуме. Его мать погибла в 1941 году, отец - в 1943-м. Мальчишка прибавил год к своему возрасту, чтобы пополнить ряды Красной армии и отомстить врагу. Сегодня его грудь в орденах и медалях. Рад, что может сам прийти на митинг, почтить память боевых товарищей. "Мы, славяне, - одной крови. Никому не сдадимся!" - фактически раскрыл победную формулу советских людей Николай Касперович. С теплом в глазах он смотрит на юных непосед, которые буквально оседлали военные машины, представленные на мини-выставке у кинотеатра имени Калинина.

Здесь же предлагали отведать солдатской каши. "Хороша кашка - горячая, ароматная!" - с видом довольного гурмана делает заключение молодой отец, прежде чем передать ложку сыну.

Полдень. Несмотря на выходной, на площадке перед главным корпусом Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого многолюдно. На этот раз "сессию" сдают строители. Здесь на постаменте, облицованном гранитными плитами, установили оригинальный бомбардировщик Су-24, а по сути создали новое место памяти в Гомеле. В центре композиции - легендарная авиамашина. В свое время ее называли революционной - новатор Павел Сухой вносил изменения в ее конструкцию даже на этапе создания макета.

Тактический фронтовой бомбардировщик Су-24 с крылом изменяемой стреловидности, предназначенный для нанесения ракетно-бомбовых ударов в простых и сложных метеоусловиях, в том числе на малых высотах с прицельным поражением наземных и надводных целей, когда-то верой и правдой служил. Всего в различной модификации было произведено более 1,4 тыс. таких машин, которые стали востребованными далеко за пределами бывшего СССР. В Беларуси самолет сняли с вооружения в 2012 году.

Теперь стальная птица и прилегающий к памятному знаку сквер в Гомеле - не простое украшение, а дань памяти выдающемуся советскому авиаконструктору, одному из основателей советской реактивной и сверхзвуковой авиации Павлу Осиповичу Сухому.

Красную ленточку у знакового объекта перерезали помощник Президента Беларуси - инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко, председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко, заместитель председателя гомельского облисполкома Владимир Привалов и ректор ГГТУ имени П.О. Сухого Сергей Тимошин.

Благодаря архитектурной подсветке постамента и самолета, декоративным светильникам на низких опорах, встроенных в покрытие вдоль имитируемой взлетно-посадочной полосы, создается эффект (особенно в темное время суток) взлета бомбардировщика. Предусмотрены также велопарковоки, установлены парковые скамейки вдоль боковых аллей. Инфраструктура сквера приспособлена под комфортное перемещение маломобильных посетителей.

"Слишком высоко", - оценивают расстояние до кабины снующие под крылом огромной махины мальчишки. Своего рода гимном этого места может стать песня "Первым делом самолеты", которую исполнили на открытии сквера. Слова этой известной песни напевали в толпе еще долго после официальной части мероприятия.

На разных площадках областного центра словно оживают картины из военных сороковых, к счастью, в художественной постановке мастеров исторической реконструкции.

Так, баталии за взятие Рейхстага развернулись на площади микрорайона Костюковка. Историко-художественная реконструкция одного из боев масштабной операции была восстановлена на глазах тысяч гомельчан.

Штурм Рейхстага стал завершающим этапом Берлинской наступательной операции. Его основная задача - завоевание здания германского парламента и водружение Знамени Победы. Берлинская наступательная операция началась 16 апреля 1945 года, а операция по штурму Рейхстага длилась с 28 апреля по 2 мая. В кровопролитных боях, в том числе в горящем здании, обе стороны понесли колоссальные потери. По имеющейся информации, было уничтожено 2,5 тыс. немецких солдат, еще более 1,6 тыс. взяты в плен. О потерях советских войск, понесенных при штурме Рейхстага, точных данных нет. Известно, что на мемориальном кладбище в Берлине (в 300 м от Бранденбургских ворот и от Рейхстага) похоронено 2,5 тыс. советских солдат.

"Эти выстрелы-хлопки оглушают. Просто дух захватывает", - делится впечатлениями 10-летний Кирилл. И сразу признается, что предпочел бы совершать подвиги в мирное время. С рассудительностью взрослого паренек раскрывает свою детскую мечту - создать что-то полезное, например, написать компьютерную программу.

А вечером здесь можно полюбоваться огнями файер-шоу. Киноманов приглашают на ночной показ фильма "Они сражались за Родину…" под открытым небом.

В микрорайоне Любенском современникам предлагают разгадать "Стратегию Победы" во время спортивно-патриотической игры, сделать фото у макетов военной техники и реконструкции военных действий.

Нешуточные вокальные баталии разразились на площадке караоке-батла у Ледового дворца. Здесь же гомельчане могут измерить силушку богатырскую, блеснуть смекалкой и логикой во время спортивно-развлекательных мероприятий и конкурсов. Творческие коллективы района подготовили программу "Победный май", с праздником поздравляют и артисты Гомельской областной филармонии.

В Железнодорожном районе гулянья проходят на площади Победы, а также на проспекте Космонавтов,70, где разместилось сразу несколько тематических экспозиций, в том числе выставка районного отдела Департамента охраны МВД.

В зоне отдыха "Пруды" Новобелицкого района на творческой станции развернулась музыкально-театрализованная реконструкция "Поезд Победы". Гомельчане могут полистать страницы героической войны на одноименной выставке учреждений образования. Почувствовать атмосферу военных лет и сделать памятные фотографии можно на театрализованных площадках "Партизанская поляна", "Военный госпиталь" и других.

Во всех районах проходят концерты, тематические выставки, организованы интерактивные зоны для детей и взрослых, выездная торговля.

Красивым завершением праздничного дня станет салют Победы, который раскрасит многоцветием ночное небо в разных точках областного центра в 23.00.

Цену той Победе невозможно назвать и сегодня. Ее заплатили все - от подростков, помогавших партизанам, до рядовых солдат, шедших под пули. С тех пор прошло 74 года, но "Беларусь помнит!".

Олеся ЖЕЛЕЗНЯКОВА, фото Сергея ХОЛОДИЛИНА,

БЕЛТА.