Мировые цены на продукты питания выросли в апреле

Источник материала: Ежедневник





Мировые цены на продовольственные товары в апреле выросли до рекордно высокого уровня почти за год, чему способствовал рост цен на мясо и молочную продукцию.

Как сообщили "Ежедневнику" в ФАО, повышение цен затронуло все группы анализируемых продовольственных товаров, кроме сектора зерновых, где крупное экспортное предложение привело к четвертому подряд ежемесячному снижению.

Индекс цен ФАО на зерновые снизился на 2,8%, главным образом вследствие роста цен на пшеницу и кукурузу, прогнозы по производству которых являются положительными, в то время как котировки риса были в целом оставались стабильными.

Индекс цен ФАО на молочную продукцию вырос на 5,2% по сравнению с мартовским показателем, продемонстрировав уже четвертый подряд ежемесячный рост вследствие устойчивого глобального спроса на импорт в сочетании с дефицитом предложения, связанным с засушливой погодой в Океании.

Индекс цен ФАО на мясо увеличился на 3%, что обусловлено резким скачком мировых цен на свинину в результате роста спроса на импорт в Азии - прежде всего в Китае, где стремительное распространение африканской чумы свиней привело к резкому падению внутреннего производства. Помимо этого, укрепились цены на говядину, птицу и баранину.

Индекс цен ФАО на растительные масла также вырос на 0,9%. Котировки пальмового масла несколько укрепились, что было обусловлено ростом мирового спроса и сокращением запасов в основных странах-экспортерах, в то время как цены на соевое масло повысились главным образом в результате высокого внутреннего спроса в Соединенных Штатах как со стороны сектора по производству биодизеля, так и продовольственных секторов.

Индекс цен ФАО на сахар вырос на 0,8%. Рост в значительной степени был обусловлен повышением цен на сырую нефть, поскольку рост цен на энергоносители стимулирует использование сахарного тростника в Бразилии для производства этанола для удовлетворения внутреннего спроса.

Баланс спроса и предложения

Ранние прогнозы указывают на то, что мировое производство зерновых достигнет нового рекорда в 2722 млн тонн в 2019 году, что на 2,7% больше, чем в предыдущем году.

Ожидается, что мировое потребление зерновых достигнет нового максимума, увеличившись на 1,5% в ближайшее время. Прогнозируется, что мировое потребление зерновых увеличится на 1,1%, причем спрос на рис будет расти еще более быстрыми темпами, а спрос на фуражное зерно для кормов для животных и промышленного использования, по прогнозам, будет еще выше.

Исходя из этих прогнозов, мировые запасы зерновых сократятся незначительно в 2019 году до 847 млн тонн, что приведет к небольшому снижению глобального соотношения запасов зерновых к их потреблению до 30,1%.

Международные цены будут формироваться на фоне общего баланса спроса и предложения почти по всем группам зерновых, при этом торговые перспективы будут положительными, особенно в отношении пшеницы и риса.