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Салют всем! День Победы завершился на Кургане Славы фейерверком и пробками (видео)

10.05.2019 — Разное | Вечерний Гродно  
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Источник материала: Вечерний Гродно

Салют всем! День Победы завершился на Кургане Славы фейерверком и пробками (видео)

Несмотря на то, что в пятницу начинается рабочая неделя, несколько тысяч гродненцев побывали вечером на Кургане Славы, чтобы увидеть концерт и залпы праздничного салюта.

Перед зрителями выступали гродненские артисты, которые исполняли хорошо известные всем песни военных лет. Ближе к концу программы на концертной площадке стало тесно. Все артисты хором исполнили «День Победы», под которую в небо взлетел салют.

Салют всем! День Победы завершился на Кургане Славы фейерверком и пробками (видео)

Салют всем! День Победы завершился на Кургане Славы фейерверком и пробками (видео)

Салют всем! День Победы завершился на Кургане Славы фейерверком и пробками (видео)

Салют всем! День Победы завершился на Кургане Славы фейерверком и пробками (видео)

Салют всем! День Победы завершился на Кургане Славы фейерверком и пробками (видео)

Салют всем! День Победы завершился на Кургане Славы фейерверком и пробками (видео)

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Салют всем! День Победы завершился на Кургане Славы фейерверком и пробками (видео)

Салют всем! День Победы завершился на Кургане Славы фейерверком и пробками (видео)

За ним наблюдали не только с Кургана Славы — самой популярной зрительной площадкой стала автостоянка возле «Материка», а также улица Белуша. Водители припарковали автомобили прямо на полосах движение въезда и выезда из города, а как только салют завершился, завели двигатели и рванули в город.

Салют всем! День Победы завершился на Кургане Славы фейерверком и пробками (видео)

Из-за большого скопления автомобилей на перекрёстке возле ГАИ образовалась пробка: машины выезжали не только с трассы, но и со стоянок, а также со стороны Понемуни.

Салют всем! День Победы завершился на Кургане Славы фейерверком и пробками (видео)

 
Теги: Гродно
 
 
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