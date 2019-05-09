Салют всем! День Победы завершился на Кургане Славы фейерверком и пробками (видео)

Источник материала: Вечерний Гродно





Несмотря на то, что в пятницу начинается рабочая неделя, несколько тысяч гродненцев побывали вечером на Кургане Славы, чтобы увидеть концерт и залпы праздничного салюта.

Перед зрителями выступали гродненские артисты, которые исполняли хорошо известные всем песни военных лет. Ближе к концу программы на концертной площадке стало тесно. Все артисты хором исполнили «День Победы», под которую в небо взлетел салют.

































За ним наблюдали не только с Кургана Славы — самой популярной зрительной площадкой стала автостоянка возле «Материка», а также улица Белуша. Водители припарковали автомобили прямо на полосах движение въезда и выезда из города, а как только салют завершился, завели двигатели и рванули в город.





Из-за большого скопления автомобилей на перекрёстке возле ГАИ образовалась пробка: машины выезжали не только с трассы, но и со стоянок, а также со стороны Понемуни.



