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Салют всем! День Победы завершился на Кургане Славы фейерверком и пробками (видео)
10.05.2019 — Разное | Вечерний Гродно
Источник материала: Вечерний Гродно
Несмотря на то, что в пятницу начинается рабочая неделя, несколько тысяч гродненцев побывали вечером на Кургане Славы, чтобы увидеть концерт и залпы праздничного салюта.
Перед зрителями выступали гродненские артисты, которые исполняли хорошо известные всем песни военных лет. Ближе к концу программы на концертной площадке стало тесно. Все артисты хором исполнили «День Победы», под которую в небо взлетел салют.
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За ним наблюдали не только с Кургана Славы — самой популярной зрительной площадкой стала автостоянка возле «Материка», а также улица Белуша. Водители припарковали автомобили прямо на полосах движение въезда и выезда из города, а как только салют завершился, завели двигатели и рванули в город.
Из-за большого скопления автомобилей на перекрёстке возле ГАИ образовалась пробка: машины выезжали не только с трассы, но и со стоянок, а также со стороны Понемуни.
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Несмотря на то, что в пятницу начинается рабочая неделя, несколько тысяч гродненцев побывали вечером на Кургане Славы, чтобы увидеть концерт и залпы праздничного...
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