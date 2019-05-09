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В Минске запустили праздничный салют в честь Дня Победы
10.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь масштабно празднует День Победы. Концерты и памятные мероприятия проходят по всей стране. Основные торжества – в столице, городе-герое Минске. С подробностями – корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.
Несколько минут назад завершился праздничный салют. Его запускали из шести точек столицы. Одна из них – в Парке Горького, в самом центре Минска. За шоу наблюдали десятки тысяч минчан и гостей столицы.
Великая Победа далась белорусскому народу большой ценой. Почти полтора миллиона ушли на фронт. По итогам войны погиб каждый третий белорус. События лета 1941 года навсегда разделили историю Беларуси на до и после.
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Красочный фейерверк продлился десять минут. Его запускали из шести точек белорусской столицы.
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