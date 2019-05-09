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В Минске запустили праздничный салют в честь Дня Победы

10.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь масштабно празднует День Победы. Концерты и памятные мероприятия проходят по всей стране. Основные торжества – в столице, городе-герое Минске. С подробностями – корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.

Несколько минут назад завершился праздничный салют. Его запускали из шести точек столицы. Одна из них – в Парке Горького, в самом центре Минска. За шоу наблюдали десятки тысяч минчан и гостей столицы.

Фейерверк продлился десять минут. Однако на этом официальная часть празднования 74-й годовщины Победы не завершилась. После салюта продолжатся концерты.

«Это наша история. Наши деды отдавали жизни, чтобы мы вот так спокойно жили», – поделился гость.

Великая Победа далась белорусскому народу большой ценой. Почти полтора миллиона ушли на фронт. По итогам войны погиб каждый третий белорус. События лета 1941 года навсегда разделили историю Беларуси на до и после.

Но судя по тому размаху праздника, который был сегодня, можно с уверенностью заявить, что память о войне жива и с годами не угасает. А День Победы по-прежнему для белорусского народа – большой праздник.



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Теги: Минск
 
 
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Красочный фейерверк продлился десять минут. Его запускали из шести точек белорусской столицы.
 
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