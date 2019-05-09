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Праздничные концерты прошли в агрогородках района, г.п. Юратишки и д. Бакшты
10.05.2019 — Разное | Ивьевский край
Источник материала: Ивьевский край
Праздничные концерты "В шесть часов вечера после войны" прошли в агрогородках района, г.п. Юратишки и д. Бакшты.
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Праздничные концерты "В шесть часов вечера после войны" прошли в агрогородках района, г.п. Юратишки и д. Бакшты.
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