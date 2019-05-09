ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Праздничные концерты прошли в агрогородках района, г.п. Юратишки и д. Бакшты

10.05.2019 — Разное | Ивьевский край  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ивьевский край

Праздничные концерты "В шесть часов вечера после войны" прошли в агрогородках района, г.п. Юратишки и д. Бакшты.

Праздничные концерты прошли в агрогородках района, г.п. Юратишки и д. Бакшты

Праздничные концерты прошли в агрогородках района, г.п. Юратишки и д. Бакшты

Праздничные концерты прошли в агрогородках района, г.п. Юратишки и д. Бакшты

Праздничные концерты прошли в агрогородках района, г.п. Юратишки и д. Бакшты

Праздничные концерты прошли в агрогородках района, г.п. Юратишки и д. Бакшты

Праздничные концерты прошли в агрогородках района, г.п. Юратишки и д. Бакшты

Праздничные концерты прошли в агрогородках района, г.п. Юратишки и д. Бакшты

Праздничные концерты прошли в агрогородках района, г.п. Юратишки и д. Бакшты
Праздничные концерты прошли в агрогородках района, г.п. Юратишки и д. Бакшты
 
Праздничные концерты прошли в агрогородках района, г.п. Юратишки и д. Бакшты
 
Праздничные концерты прошли в агрогородках района, г.п. Юратишки и д. Бакшты
 
 
 
 
Ссылка на источник 80
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Праздничные концерты "В шесть часов вечера после войны" прошли в агрогородках района, г.п. Юратишки и д. Бакшты.        
 
Новости дня
Новости разные
 
Власти Казахстана заблокировали соцсети и СМИ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
10.05.2019
Mir24.TV Belarus
Ивьевский край
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика