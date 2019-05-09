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Деньги из мусора: как продать старые книги

10.05.2019 05:26 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Деньги из мусора: как продать старые книги
Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Первое что приходи на ум – сдать ненужные книги в макулатуру. Но килограмм макулатуры принимают за 18-20 копеек. Чтоб их заработать нужно сдать 3 большие книги в твердом переплете или 5-7 детективов/женских романов в мягкой обложке. Путешествие на пункт приема вторсырья при таких расценках не особенно выгодно, и книги оправляются в мусорный контейнер.

Как еще можно заработать на книге?

Продать ее не как 200-300 грамм макулатуры, но именно как книгу.

 
 
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