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Деньги из мусора: как продать старые книги
Источник материала: Myfin
Первое что приходи на ум – сдать ненужные книги в макулатуру. Но килограмм макулатуры принимают за 18-20 копеек. Чтоб их заработать нужно сдать 3 большие книги в твердом переплете или 5-7 детективов/женских романов в мягкой обложке. Путешествие на пункт приема вторсырья при таких расценках не особенно выгодно, и книги оправляются в мусорный контейнер.
Как еще можно заработать на книге?
Продать ее не как 200-300 грамм макулатуры, но именно как книгу.
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