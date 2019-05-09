|
В Брестской крепости-герое отгремел салют в честь Победы
10.05.2019 07:34 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Республике Беларусь 9 мая 2019 г. торжественно отмечается 74‑я годовщина Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
В ознаменование 74‑й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 9 мая 2019 г. в 23 часа состоялся праздничный салют тридцатью залпами в столице Республики Беларусь городе-герое Минске, крепости-герое Бресте, городах Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Республике Беларусь 9 мая 2019 г. торжественно отмечается 74‑я годовщина Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В ознаменование 74‑й годовщины...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)