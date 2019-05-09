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В Брестской крепости-герое отгремел салют в честь Победы

10.05.2019 07:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Республике Беларусь 9 мая 2019 г. торжественно отмечается 74‑я годовщина Победы советского народа в Великой Отечественной войне.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66029.php

В Брестской крепости-герое отгремел салют в честь Победы

В ознаменование 74‑й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 9 мая 2019 г. в 23 часа состоялся праздничный салют тридцатью залпами в столице Республики Беларусь городе-герое Минске, крепости-герое Бресте, городах Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66029.php

В Брестской крепости-герое отгремел салют в честь Победы


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66029.php

В Брестской крепости-герое отгремел салют в честь Победы


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66029.php

В Брестской крепости-герое отгремел салют в честь Победы


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66029.php

В Брестской крепости-герое отгремел салют в честь Победы


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66029.php

В Брестской крепости-герое отгремел салют в честь Победы


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66029.php

В Брестской крепости-герое отгремел салют в честь Победы


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66029.php

В Брестской крепости-герое отгремел салют в честь Победы


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66029.php

В Брестской крепости-герое отгремел салют в честь Победы


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66029.php

В Брестской крепости-герое отгремел салют в честь Победы

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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  В Республике Беларусь 9 мая 2019 г. торжественно отмечается 74‑я годовщина Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В ознаменование 74‑й годовщины...
 
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