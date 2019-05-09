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Как Беларусь отметила 9 Мая 2019: Брест, Гродно, Могилев, Витебск, Гомель. День Победы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. С размахом отметили День Победы в регионах. Везде организаторы постарались удивить гостей оригинальными программами. Наши съемочные группы 9 Мая присоединились к торжествам – давайте посмотрим, как это было.
Военным парадом, автомотопробегом, десятками концертов целый день Гродно удивляет не только жителей, но и туристов безвизовой зоны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Галина Буро, СТВ:
А их в эти майские дни просто сотни. И, пожалуй, особую атмосферу военных лет они могут прочувствовать здесь, за городом – в партизанском лагере в Коробчицах. О народном ополчении на языке театрализации.
Как уходили в лес целыми семьями, выживали в землянках и подрывали не только эшелоны, но и планы врага.
Примерить военную форму, взять в руки оружие и прокатиться на телеге по партизанским тропам.
Под прикрытием авиации в лагере провели военно-тактическую игру. Неподдельный восторг у зрителей вызвали показательные выступления кинологов и спецназа Гродненской пограничной группы.
Галина Буро:
Петр Бутрим, СТВ:
Свою любимую песню под оркестр вместе с 13-летним участником хора мальчиков спел Александр Гриневич. Ветерану войны, саперу в 2019 году исполнилось 93.
Александр Гриневич, ветеран Великой Отечественной войны:
Многоголосье сводного хора объединило участников первого международного фестиваля «Берестейские хоровые ассамблеи». И в Брестской крепости многие из детей побывали впервые.
Григорий Кулаков, участник хоровой капеллы мальчиков «Соловушки Вятки» (Россия):
Поражать своими музыкальными талантами гости из восьми городов продолжили в рамках гала-концерта.
Петр Бутрим, СТВ:
Ирина Недобоева, СТВ:
Праздник в городском парке Шклова развернулся знатно. Массовые гуляния, праздничный концерт, белорусские подворья, спортивные игры и аттракционы.
Главными концертными площадками под открытым небом в Могилеве стали площади Славы и Звезд. А вот народные гуляния традиционно развернулись в Печерском лесопарке с импровизированными землянками, солдатской кашей и песнями военных лет под гармошку. Самым знаковым событием в Гомеле 9 Мая стала реконструкция боя за Рейхстаг.
Александр Добриян, СТВ:
В Гомеле на роль Рейхстага выбрали построенный еще в довоенный период Дворец культуры. Несколько дней на подступах к историческому зданию реконструкторы возводили баррикады и огневые точки. Решающий штурм если и уступал реальному бою, то только в продолжительности. Желание победить сегодня было не меньшим.
Александр Добриян:
Анастасия Аласания, СТВ:
Они падали на землю, чтобы переждать вражескую канонаду. И снова поднимались на ноги. Но поставить на колени советского бойца не мог ни один солдат вермахта. В этом уверены участники клуба военно-исторической реконструкции. И рассказывают окружающим в деталях, каким был настоящий красноармеец.
Василий Тарамыкин, ветеран Великой Отечественной войны:
Штаб и узел связи инженерно-саперных войск. Воссозданные мотоцикл и велосипед. Форма, оригинальная и восстановленная. Изучение истории по костюмам и атрибутам войны – главное увлечение потомков витебских победителей. По факту витебчане смогли перенестись в прошлое и увидеть в реконструкторах своих дедов живыми и молодыми. Именно такими бравыми солдатами они уходили на фронт, чтобы вернуться с Победой.
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Новости Беларуси. С размахом отметили День Победы в регионах. Везде организаторы постарались удивить гостей оригинальными программами. Наши съемочные группы 9...
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