Как молодежи подработать летом?

сообщили в пресс-службе городского исполнительного комитета. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости»в пресс-службе городского исполнительного комитета.





Здесь можно будет получить информацию о том, на каких объектах столицы будет организована временная занятость учащихся и студентов, куда им обращаться за содействием в трудоустройстве, какие документы надо предоставлять.





Все желающие могут задать вопросы с 9:00 до 12:00 по телефону 142.



