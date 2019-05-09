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Как молодежи подработать летом?

10.05.2019 07:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Тематический день информирования о возможностях временной занятости учащейся молодежи в период летних каникул пройдет в контакт-центре Мингорисполкома 11 мая.

Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в пресс-службе городского исполнительного комитета.

Здесь можно будет получить информацию о том, на каких объектах столицы будет организована временная занятость учащихся и студентов, куда им обращаться за содействием в трудоустройстве, какие документы надо предоставлять.

Все желающие могут задать вопросы с 9:00 до 12:00 по телефону 142.


 
Теги: Минск
 
 
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Тематический день информирования о возможностях временной занятости учащейся молодежи в период летних каникул пройдет в контакт-центре Мингорисполкома 11 мая.
 
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