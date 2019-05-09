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Как молодежи подработать летом?
Источник материала: Партизан
Тематический день информирования о возможностях временной занятости учащейся молодежи в период летних каникул пройдет в контакт-центре Мингорисполкома 11 мая.
Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости»
Здесь можно будет получить информацию о том, на каких объектах столицы будет организована временная занятость учащихся и студентов, куда им обращаться за содействием в трудоустройстве, какие документы надо предоставлять.
Все желающие могут задать вопросы с 9:00 до 12:00 по телефону 142.
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Тематический день информирования о возможностях временной занятости учащейся молодежи в период летних каникул пройдет в контакт-центре Мингорисполкома 11 мая.
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