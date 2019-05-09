Власти Казахстана заблокировали соцсети и СМИ

сообщает Радио Аззатык (Радио Свобода), которое также оказалось среди заблокированных СМИ. Власти Казахстана в четверг, 9 мая, заблокировали доступ к соцсетям и некоторым СМИ из-за попытки организовать митинги и шествия параллельно с мероприятиями ко Дню победы. Об этомРадио Аззатык (Радио Свобода), которое также оказалось среди заблокированных СМИ.





Ранее запрещенное в республике движение «Демократический выбор Казахстана» заявило о намерении провести 9 мая в нескольких городах митинги и шествия параллельно с посвященными Дню Победы. После этого Генпрокуратура страны опубликовала обращение с призывом не участвовать в акциях, ведомство пообещало привлечь в ответственности тех, кто выйдет на митинги.





Напомним, 19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о сложении с себя полномочий главы государства. В соответствии с конституцией страны полномочия президента перешли к председателю сената Токаеву, который должен был исполнять обязанности главы Казахстана до истечения срока полномочий избранного президента в апреле 2020 года.









Последние президентские выборы в Казахстане состоялись в апреле 2015 года. Президент республики избирается сроком на пять лет.



