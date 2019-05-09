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Власти Казахстана заблокировали соцсети и СМИ

10.05.2019 07:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Для пользователей недоступны мессенджеры Telegram, Facebook, Youtube, Instagram. Сообщается также об отключении мобильной связи.

Власти Казахстана в четверг, 9 мая, заблокировали доступ к соцсетям и некоторым СМИ из-за попытки организовать митинги и шествия параллельно с мероприятиями ко Дню победы. Об этом сообщает Радио Аззатык (Радио Свобода), которое также оказалось среди заблокированных СМИ.

Ранее запрещенное в республике движение «Демократический выбор Казахстана» заявило о намерении провести 9 мая в нескольких городах митинги и шествия параллельно с посвященными Дню Победы. После этого Генпрокуратура страны опубликовала обращение с призывом не участвовать в акциях, ведомство пообещало привлечь в ответственности тех, кто выйдет на митинги.

Напомним, 19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о сложении с себя полномочий главы государства. В соответствии с конституцией страны полномочия президента перешли к председателю сената Токаеву, который должен был исполнять обязанности главы Казахстана до истечения срока полномочий избранного президента в апреле 2020 года.


Последние президентские выборы в Казахстане состоялись в апреле 2015 года. Президент республики избирается сроком на пять лет.


 
 
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Для пользователей недоступны мессенджеры Telegram, Facebook, Youtube, Instagram. Сообщается также об отключении мобильной связи.
 
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