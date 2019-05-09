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RTVI утверждают , что новая должность Бабича будет объявлена именно к этой дате — как награда за непростую миссию, которую он выполнял в Источники, что новая должность Бабича будет объявлена именно к этой дате — как награда за непростую миссию, которую он выполнял в Минске по поручению Кремля.





«Убежден, что его не спишут в утиль, а должность не будет выглядеть как формальная синекура, — сказал RTVI собеседник в администрации президента. — Возможно, это будет позиция, на которой он так или иначе сможет влиять на отношения с Белоруссией, чтобы наши партнеры в Союзном государстве не думали, что они могут кому-то диктовать свои правила».





Сам Михаил Бабич в беседе с корреспондентом RTVI не стал обсуждать сферу, в которой он готов был бы продолжить свою деятельность. Он сказал: «Я — человек президента. Все зависит от его решения, и по другому быть не может».



