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Михаил Бабич отпразднует юбилей. "Он так или иначе сможет влиять на отношения с Беларусью"

10.05.2019 07:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

28 мая бывший посол России в Беларуси Михаил Бабич отпразднует юбилей. Ему исполнится 50 лет.


 Фотография: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ


Источники RTVI утверждают, что новая должность Бабича будет объявлена именно к этой дате — как награда за непростую миссию, которую он выполнял в Минске по поручению Кремля.

«Убежден, что его не спишут в утиль, а должность не будет выглядеть как формальная синекура, — сказал RTVI собеседник в администрации президента. — Возможно, это будет позиция, на которой он так или иначе сможет влиять на отношения с Белоруссией, чтобы наши партнеры в Союзном государстве не думали, что они могут кому-то диктовать свои правила».

Сам Михаил Бабич в беседе с корреспондентом RTVI не стал обсуждать сферу, в которой он готов был бы продолжить свою деятельность. Он сказал: «Я — человек президента. Все зависит от его решения, и по другому быть не может».


 
Теги: Минск
 
 
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28 мая бывший посол России в Беларуси Михаил Бабич отпразднует юбилей. Ему исполнится 50 лет.
 
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