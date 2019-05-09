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Тысячи минчан пришли на праздничный концерт на площади Победы

10.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь масштабно празднует День Победы. Концерты и памятные мероприятия проходят по всей стране – и в городах, и в селах. Основные торжества – в столице, городе-герое Минске, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.

Центром торжеств в Минске по традиции стала площадь Победы. Утром там прошла акция «Беларусь помнит». Началась она с церемонии возложения цветов. В мероприятии принял участие вместе с сыновьями президент Александр Лукашенко. Он обратился к собравшимся и заявил, что белорусы не потеряют память о той войне.

«Чтобы сохранить память, нам надо самим не забыть и научить этому своих детей. Где только возможно, показывать своим детям, даже самым маленьким, что это – наша Победа, и это не только достояние тех людей, кто победил, они, конечно, главные, они принесли нам Победу, но это наше достояние. Мы наследники тех, кто умел побеждать», – сказал Лукашенко.

Победа в Великой Отечественной далась большой ценой белорусскому народу. Миллион 300 тысяч белорусов ушли на фронт. В войне погиб каждый третий житель республики. Поэтому белорусы и сегодня трепетно относятся к празднику 9 мая. Этот день отмечают с размахом. Многолюдно в парках и скверах. Где-то проходят концерты, где-то ярмарки, памятные акции. 

Вечером на площади Победы пройдет театрализованный концерт. Зрители стали собираться заранее, пришли тысячи людей. Для их удобства проспект Независимости частично сделали пешеходным. У 40-метрового обелиска установлены экраны, чтобы у зрителей была возможность видеть артистов даже на большом расстоянии. В программе проекта «Площадь Победы» – известные песни довоенной и военной поры, а также другие произведения, которые будут поддержаны театральными постановками. Концерт пройдет в сопровождении Президентского оркестра. В завершение – массовое исполнение песни «День Победы».

Праздничный концерт отнюдь не финальный аккорд праздника. Кульминацией станет салют. Ровно в 23:00 разноцветная феерия раскрасит небо Минска. Салют будет состоять из 30 залпов. Чтобы горожане могли наблюдать салют в каждом районе города, огни вспыхнут в небе в шести разных точках.

К Дню Победы телеканал «МИР» организовал акцию «Память сердца». Наши телезрители рассказывают о своих близких, которые в годы Великой Отечественной войны защищали Родину на фронте и в тылу, выкладывают фотографии семейных реликвий в социальных сетях с хэштэгом #mir9may.




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Теги: Минск
 
 
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Центром торжеств в Минске по традиции стала площадь Победы. Утром там прошла акция «Беларусь помнит».
 
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