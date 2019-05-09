Образец экоинжиниринга. Архитекторы предложили еще один вариант реконструкции Нотр-Дама

Источник материала: Tut.by

Архитекторы продолжают предлагать свои варианты восстановления Нотр-Дама после пожара. Французская студия Vincent Callebaut Architectures хочет сделать из здания образец экоинжиниринга, который будет производить больше энергии, чем потреблять. Об этом пишет Deezen .



Изображение с сайта dezeen.com

Предложение Vincent Callebaut Architectures предусматривает превращение исторического собора в экологически чистое здание, производящее больше энергии, чем оно потребляет, и производящее 21 тонну фруктов и овощей в год. По мнению архитекторов, это дало бы готическому объекту «новое лицо» для 21-го века.

— Этот мощный пожар пробудил наше антиутопическое воображение и несколько отразился на нынешнем церковном кризисе, а также на экологических проблемах, с которыми мы сталкиваемся в результате изменения климата, — говорят в Vincent Callebaut Architectures.



Изображение с сайта dezeen.com

Концепция включает в себя крышу с высоким шпилем, построенную из балок из перекрестного ламинированного дерева, предварительно напряженных с помощью планок из углеродного волокна. Между деревянными балками стеклянные элементы в форме кристаллов содержали бы живой слой из углерода, водорода, азота и кислорода, способный поглощать свет и преобразовывать его в энергию.

— Собор станет образцовой экоинженерной структурой, а церковь — истинным пионером в области экологической устойчивости, — поясняют архитекторы.



Изображение с сайта dezeen.com

Под крышей предполагается пространство для выращивания продуктов, которые могут быть распределены по всему Парижу. Студия подсчитала, что на квадратный метр в год можно выращивать до 25 килограммов продуктов. Эта еда также будет продаваться на фермерском рынке на площади возле Нотр-Дама. Сад также будет использоваться в качестве места для посетителей.



Изображение с сайта dezeen.com

А на перекрестке под шпилем крыша останется открытой, чтобы «позволить естественному свету затопить собор».

Архитекторы Vincent Callebaut считают, что проект может продемонстрировать потенциал экологического инжиниринга и быть социально ориентированным ответом на пожар.

— Мы выступаем за образцовый проект в области экологического инжиниринга, который чувствует себя верным своему времени и избегает лишней архитектуры, которая превращает город в музей под открытым небом, — говорят в студии.

Напомним, недавно студия Miysis также предложила застекленную крышу для Нотр-Дама, но задумала объединить ее с реконструкцией потерянного шпиля 19-го века. А еще несколько студий предложили альтернативные проекты шпиля.

Президент Франции пообещал восстановить собор через пять лет. Однако защитники природы предположили, что восстановление может занять более десяти лет, и более тысячи экспертов по архитектуре предупредили его, чтобы он не спешил с реконструкцией.