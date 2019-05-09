ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Образец экоинжиниринга. Архитекторы предложили еще один вариант реконструкции Нотр-Дама

10.05.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Архитекторы продолжают предлагать свои варианты восстановления Нотр-Дама после пожара. Французская студия Vincent Callebaut Architectures хочет сделать из здания образец экоинжиниринга, который будет производить больше энергии, чем потреблять. Об этом пишет Deezen.


Изображение с сайта dezeen.com

Предложение Vincent Callebaut Architectures предусматривает превращение исторического собора в экологически чистое здание, производящее больше энергии, чем оно потребляет, и производящее 21 тонну фруктов и овощей в год. По мнению архитекторов, это дало бы готическому объекту «новое лицо» для 21-го века.

— Этот мощный пожар пробудил наше антиутопическое воображение и несколько отразился на нынешнем церковном кризисе, а также на экологических проблемах, с которыми мы сталкиваемся в результате изменения климата, — говорят в Vincent Callebaut Architectures.


Изображение с сайта dezeen.com

Концепция включает в себя крышу с высоким шпилем, построенную из балок из перекрестного ламинированного дерева, предварительно напряженных с помощью планок из углеродного волокна. Между деревянными балками стеклянные элементы в форме кристаллов содержали бы живой слой из углерода, водорода, азота и кислорода, способный поглощать свет и преобразовывать его в энергию.

— Собор станет образцовой экоинженерной структурой, а церковь — истинным пионером в области экологической устойчивости, — поясняют архитекторы.


Изображение с сайта dezeen.com

Под крышей предполагается пространство для выращивания продуктов, которые могут быть распределены по всему Парижу. Студия подсчитала, что на квадратный метр в год можно выращивать до 25 килограммов продуктов. Эта еда также будет продаваться на фермерском рынке на площади возле Нотр-Дама. Сад также будет использоваться в качестве места для посетителей.


Изображение с сайта dezeen.com

А на перекрестке под шпилем крыша останется открытой, чтобы «позволить естественному свету затопить собор».

Архитекторы Vincent Callebaut считают, что проект может продемонстрировать потенциал экологического инжиниринга и быть социально ориентированным ответом на пожар.

— Мы выступаем за образцовый проект в области экологического инжиниринга, который чувствует себя верным своему времени и избегает лишней архитектуры, которая превращает город в музей под открытым небом, — говорят в студии.

Напомним, недавно студия Miysis также предложила застекленную крышу для Нотр-Дама, но задумала объединить ее с реконструкцией потерянного шпиля 19-го века. А еще несколько студий предложили альтернативные проекты шпиля.

Президент Франции пообещал восстановить собор через пять лет. Однако защитники природы предположили, что восстановление может занять более десяти лет, и более тысячи экспертов по архитектуре предупредили его, чтобы он не спешил с реконструкцией.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предполагается, что здание будет производить больше энергии, чем потреблять.
 
Новости дня
Новости разные
 
Как молодежи подработать летом?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
10.05.2019
Mir24.TV Belarus
Ивьевский край
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика