«Глубокое декольте усиливает смысл любого контента». Мужское мнение о том, почему красавицам проще жить

Источник материала: Tut.by

Наш колумнист Александр Зантович понял, что он, как и его сородичи-мужчины, бесповоротно проиграл нам, женщинам. И честно рассказывает об этом фиаско.

В последнее время среди женщин стало модно жаловаться на то, что они женщины. Это движение за права дам приобретает все более неожиданные формы. Как профессиональный феминист я поддерживаю женщин в любых начинаниях. Как и всех остальных людей, собственно. Лишь бы эти начинания не были связаны с нанесением вреда им самим или кому-то еще.

Но хочется обратить внимание на то, что обычно в пылу борьбы за равноправие ускользает от внимания. А именно на то, что у женщин по сравнению с мужчинами — полно преимуществ.

Девушки бывают умны, как мужчины. И даже умнее. Бывают сильнее мужчин (иногда — буквально). Бывают лучшими руководителями, менеджерами, специалистами и бизнесменами. Это все да.

Но кроме параметров, по которым женщины нам как минимум равны, есть еще много таких качеств, в которых дамы мужиков хронически превосходят.





Здесь можно вспомнить и пресловутую многозадачность, и выдающиеся способности к манипуляциям всякого рода, также известные как хитрость и коварство, и усидчивость, и более высокий болевой порог, и более низкий центр тяжести (за что матушке природе хочется сказать отдельное спасибо).

Манипуляции вообще прекрасны, я считаю. Когда вы их замечаете, это доставляет истинное удовольствие. Подкованная в этих вопросах женщина (то есть практически любая) может применять очень широкий спектр приемов: слезы, лесть, наигранную беспомощность, восемьсот разновидностей обиды. Отлично работает также сказка про «настоящий мужик должен» и железобетонное «ты меня не любишь».

Еще лучше, когда женщина вами совсем не манипулирует. Это значит, что вам досталась очень умная спутница жизни, которая делает это незаметно. В этом и состоит истинное манипулятивное кунг-фу, когда вас склоняют к желанным действиям мягко, тихо и незаметно.

О каждой методе можно писать статью. Я не об этом.

Есть еще кое-что, чего у мужчин никогда не было, нет, и, я искренне надеюсь, что не будет, — это женское тело.

Недавно на глаза попалась вирусная картинка о строении организма отдельно взятой женщины. Честно признаюсь, я такого никогда не видел. Думаю, вы тоже.



Источник: twitter.com/lemonadead

Один бог маскулинности знает, почему от общественности скрывают тот факт, что женщины устроены, мягко говоря, по-другому. Ну нарисовал когда-то Леонардо Да Винчи витрувианского человека белым мужчиной без лишнего веса. Но столько же воды утекло с тех пор! Как человек, побывавший в Китае, ответственно могу заявить, что большинство людей на ту картинку не похожи. Не говоря уже о том, что больше половины людей на земном шаре — женщины, а значит, устроены иначе.

И это особенно занятно с учетом того, что в жизни мы видим женщин достаточно часто (и это, черт возьми, прекрасно!).

Так вот. Женское тело отличается от мужского, и тут нас уделывают на раз-два.

Сколько раз я наблюдал такое в социальных сетях! Человек (женщина) заводит себе блог, или фейсбучный аккаунт, или инстаграм. Начинает писать на какую-нибудь профессиональную тему. Скажем, маркетинг, или дизайн интерьеров, или путешествия… В общем, такой нейтральный предмет, про который мог бы и мужчина писать, если бы умел (не писать, а разбирался в вопросе).

И вот аккаунт развивается, развивается, но вяловато так. А потом автор (женщина) вдруг появится в своем аккаунте в какой-то эротичной позе. Наклонившись к смартфону, или стоя спиной вполоборота, или ветер треплет ее роскошные локоны в сторис. Раз! И как по волшебству публикация, посвященная вегетативным особенностям гладиолусов, набирает тысячи лайков!





Те самые отличия, которые так тщательно скрывают от нас учебники анатомии, будучи помещены в декольте, значительно усиливают смысл любого контента. Да что там, даже оголенное плечико добавляет загадочности стихам, веса технологиям продаж и ценности курсам личностного роста.

Можете сколько угодно кидаться в меня тапками, но это правда! Женское тело прекрасно. Это признают и мужчины, и женщины, и даже самые отъявленные радикальные феминистки. Последние, правда, предпочитают не связывать красоту этого чудесного сосуда души с его сексуальным магнетизмом. Это называется объективизацией и очень плохо.

А я связываю!

И мне кажется, отрицать этот очевидный факт — непродуктивное занятие. Вода мокрая, солнце круглое, трава зеленая, а фигура формата «песочные часы» манит нас и вдохновляет на подвиги, как это и происходило тысячи и сотни тысяч лет назад. В том числе, если подвиг состоит в том, чтобы лайкнуть пост.

Это на самом деле работает.

Красивым женщинам в жизни проще. По крайней мере с мужчинами. С той оговоркой, конечно, что они о своей красоте знают и умеют этим своим качеством пользоваться. Мы гораздо охотнее будем откликаться на просьбы какой-нибудь юной привлекательной особы, чем дурнушки в мешковатом платье. Сразу начинается это рыцарство: показать себя, грудь колесом, я ж мужик…

Помочь тебе с отчетом? Нет проблем!

Подбросить в центр? Ну обычно я другой дорогой езжу, но да, конечно!

Скрутить мебель из "Икеи"? Раз плюнуть!

Женская красота — инструмент манипуляции не хуже любого другого. А может быть, даже лучше, поскольку наслаждаться им могут все, а не только бедолага, которого в этот момент склоняют к сотрудничеству.

Но красотой, как и любым мощным оружием, нужно распоряжаться с умом.

Секрет в том, чтобы точно отмерить дозу прекрасного в расчете на одного обожателя. Если красота слишком высока и недоступна, никто не будет даже пробовать к ней приблизиться. Чистая психология. Если цель слишком далека, мы даже не будем пытаться.

Как в том анекдоте.

— Самуил Маркович, Вы сильный, Вы справитесь!

— Яша, я умный. Я даже не возьмусь!

А если красоты будет слишком много, она перестанет быть эксклюзивом, не будет ценной, интересной.

Одна моя знакомая начинала как трогательный юный автор. А потом завела инстаграм. Постепенно в нем становилось все больше обтягивающих лосин и все меньше текстов. И со временем она превратилась в бьютиблогера, который публикует свое лицо и смежные с ним области в макияже различного исполнения.





Каждый выбирает свой путь сам, конечно. Грех не пользоваться тем, чем наградила природа. Хоть Скарлетт Йоханссон спросите. Внешностью гораздо проще снискать славу, чем мастерством и талантом.

И все хорошо у человека, число подписчиков растет, популярность увеличивается. Вот только текстов жаль. Что ж поделаешь, красота порой требует жертв…

А вы как думаете? Женская красота — дар или проклятие?

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.