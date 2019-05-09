Не болтать, не толкаться, держать дистанцию. Как вести себя в очереди, рассказывает эксперт по этикету

Источник материала: Tut.by

Очередь — неотъемлемая часть жизни современного человека. Мы стоим в очередях в магазине, в аптеках, в почтовых отделениях; ожидаем своей очереди в поликлинике, банке, посольстве и т. д. К сожалению, время, проведенное в очереди, нельзя назвать приятным. Но всё могут изменить правила хорошего поведения, если их соблюдать. Как это делать рассказывает специалист по этикету, телеведущая Татьяна Гладкая.

Татьяна Гладкая / Фото: Олег Киндер

Очередь — проверка на выживание

— Я бы назвала наши очереди квестом, который нужно пройти без психологических травм и физической боли. Победителем становится тот, кто стойко выслушает подробности личной жизни незнакомого человека, ощутит его запах, в прямом смысле притрется к незнакомцу, не поморщится, если наступят на ногу или порвут колготки продуктовой тележкой.

И, главное, выстоит в очереди до конца! Ведь нас постоянно пытаются «вытолкать» оттуда. Думаю, многим знакома такая ситуация: у кассы в продуктовом магазине мы еще только расплачиваемся, получаем сдачу, складываем покупки, а на наше место уже посягает другой покупатель.

И весь этот квест можно описать одной фразой: вторжение в личное пространство. Это правило этикета, к сожалению, нарушается в нашей стране сплошь и рядом. В отличие от стран Западной Европы или той же Америки, где зона комфорта — одно из самых важных условий жизни человека и вторжение в эту зону чревато даже судебными исками.

Почему так происходит?

Думаю, корни проблемы растут из времен СССР, когда был период всеобщего дефицита и повального блата, когда элементарное пропитание нужно было добывать: успеть, урвать, ухватить. Люди стояли в очередях часами и даже днями, нередко испытывая самые настоящие физические страдания от духоты, тесноты и нервного напряжения.



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Но сегодня мы живем в других условиях — повального потребления. И всего всем хватает, были бы средства. Очереди в магазине даже в час пик — это максимум 10 человек. В банках и других учреждениях тоже нет столпотворения. Исключение, пожалуй, — почтовые отделения, где бабушки и дедушки получают пенсию и по старинке оплачивают коммунальные расходы.

Поэтому современный человек должен заботиться не только о том, что он покупает или какую услугу оплачивает, но и о том, как он это делает. Культура в небольших микросообществах — это и есть признак цивилизованности. А правила этикета в очереди совсем не сложные.

Не прислоняться

В очереди очень важно уважать личное пространство человека. Не нужно подходить слишком близко и дышать в затылок или смотреть через плечо.

Существует градация расстояний:

Интимное: от 0 до 45 см. Так могут общаться супруги, любовники, родители и дети, очень близкие люди.

Персональное: от 45 до 120 см. На этом расстоянии общаются хорошо знакомые люди.

Социальное: от 120 до 400 см. Это границы общения между незнакомыми или малознакомыми людьми, общение на официальном уровне.

Публичное: от 400 до 750 см. К этой категории относятся выступления перед аудиторией, обмен несколькими словами или жестами со знакомыми людьми.

Очередь — это компания из незнакомых людей, которым категорически запрещено вторгаться в интимную зону друг друга. Оптимальный вариант для магазина — стоять на расстоянии вытянутой руки. Это примерно 70 — 80 см, в зависимости от роста и телосложения. Подходить вплотную — табу.

В очереди в банкомат расстояние увеличивается до 120 см, при этом некультурно смотреть на человека, который работает с банкоматом, и тем более — глазеть на монитор. Лучше стойте полубоком.

В аптеке также рекомендуется стоять подальше от других людей. Причина проста: профилактика заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем.



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Но если человек в очереди приблизился к вам слишком близко, главное сохранять спокойствие и доброжелательность! Высшая степень этикета — извиняться за причиненные вам же неудобства. Например, если вам наступили на ногу и извинились, то вы тоже должны извиниться и сказать, что это ваша вина.

Поэтому если кто-то напирает на вас в очереди, используйте следующие этикетные выражения:

— Добрый день, простите, я так близко стою от вас, что боюсь задеть вас корзиной. (Да, именно вы берете вину на себя.)

— Прошу прощения, если задел вас.

— Простите, если доставляю вам неудобства, находясь так близко.

Не торопиться

Господа, будьте терпеливыми: не рвитесь к кассе, когда там еще находится предыдущий покупатель. Не выталкивайте его из очереди, дайте закончить складывать покупки. Даже если перед вами неторопливый человек весьма старшего возраста. Минута ничего не решит.

Кстати, было бы неплохо, если бы администрация магазинов сама заботилась о комфорте покупателей и кассир не начинал обслуживать человека, пока рассчитывается другой.

В некоторых магазинах, кстати, так и есть: кассовая зона отделена специальной лентой, как в аэропорту, и к кассе подходят исключительно по одному.

Но в большинстве наших супермаркетов продолжают «торопиться», всем хочется побыстрее расплатиться и уйти, будто все может резко закончиться, продукты отберут, касса закроется. Возможно, это такая «мышечная память», которая осталась со времен нехватки продовольствия. Согласитесь, что больше всего «торопятся» в очередях люди старшего поколения.



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Если человек пытается «вытолкнуть» вас из очереди на кассе, можно сказать следующее:

— Извините, я еще не закончил, вы не могли бы подождать?

— Простите, не знал, что вы так торопитесь!

— Мне даже приятно, что вас так тянет ко мне.

Но только вам решать, насколько вежливое замечание или юмор уместны в данной ситуации. И будьте готовы к неадекватному поведению, на которое нужно ответить только лишь улыбкой и еще раз извиниться.

Не болтать

«Нина Ивановна перечислила деньги не на тот счет, а Анечка наконец-то села на горшок». Чего только не узнаешь, находясь в очереди, о жизни человека, которого, вероятно, видишь в первый и последний раз. Помните, что делиться интимной информацией с посторонними — моветон. Поэтому в очереди не разговаривайте по телефону и не переговаривайтесь громко друг с другом.

Но, главное, заканчивайте любые разговоры, когда подходите к кассе. В этот момент вы обязаны общаться с сотрудником магазина, и делать это надо культурно. Начинайте со слов «добрый день» или «здравствуете», заканчивайте словами «спасибо, хорошего дня!». А вот болтать по мобильному и пытаться общаться с кассиром — неуважение к последнему. К тому же именно эта плохая привычка часто становится причиной задержки очереди. Человек совершает сразу 2 действия, от этого становится медлительным и рассеянным: роняет деньги, карточки, продукты. Очередь сердится!

Требование тишины особенно важно соблюдать в аптеке. Провизоры отделены от покупателей витриной с двойным стеклом, которое защищает работников аптек от вирусов. Но именно это стекло ухудшает слышимость. Если вокруг шумно, то провизору и покупателю приходится повышать голос, переспрашивать, нервничать. А надо ли это для скорейшего выздоровления?

В аптеке не разговаривайте громко и вообще отключайте звук мобильного телефона.



Изображение носит иллюстративный характер / Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Не лезть без очереди

Фраза «Мне только спросить» — одна из самых раздражающих. Чаще всего мы ее слышим в поликлиниках и больницах. Конечно, проходить без очереди — грубое нарушение. Но не всегда.

Во-первых, многим, действительно нужно забрать карточку в кабинете врача или спросить, готовы ли анализы. Тогда нужно проявить человечность и пропустить человека без очереди. Но, безусловно, если пациент солгал и таким образом попал на прием, то нет ему прощения.

Во-вторых, существует официальный документ, где указано, кто имеет право на внеочередное оказание медицинской помощи. Список большой, там не только беременные, инвалиды и ветераны ВОВ, но и бывшие узники фашистских концлагерей, доноры, ветераны труда и так далее. Этот список висит в каждом медицинском учреждении. Ознакомьтесь с ним, чтобы не возмущаться, когда человек укажет на свое право пройти без очереди.

В-третьих, существуют негласные правила, которые помогают пережить очередь у кабинета врача без стресса. Например, в детских поликлиниках принято пропускать без очереди родителей с детьми до года, которые по уважительной причине пришли без талонов. Тогда в силу вступает правило «через один», т. е. сначала в кабинет проходит пациент с талоном, за ним — без талона и так далее. Такой же принцип действует в очереди в кабинет травматолога и стоматолога (по острой боли). Учитывайте это, ведь каждый из нас может оказаться на месте бедняги, которому нужна срочная медицинская помощь.

Не занимать две очереди

Но иногда можно. Например, нет ничего страшного, если супруги разделились и заняли очередь сразу в две кассы в магазине. Но при этом у них одна корзина с продуктами. В итоге, когда они воссоединятся у одной из касс, никто не пострадает. Ведь одна очередь уменьшиться, но другая не увеличится. Тем более что двое скорее упакуют продукту и покинут очередь.

Но так нельзя поступать, например, в очереди в аэропорту в зоне досмотра или таможни. Тут каждый человек — отдельная единица, которой уделяют время.



Изображение носит иллюстративный характер / Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Никогда не позволяйте себе и своим близким занимать сразу две очереди в зоне таможенного контроля, где проверяют паспорта. К сожалению, часто приходится наблюдать, как семья или друзья становятся в разные очереди, а потом группируются в одной, когда подошла очередь одного из них. Это моветон. Так вы незаконно увеличиваете очередь и нарушаете права людей, которые стоят позади вас. Вы оказываетесь на шаг впереди, а они отходят назад. Вы тратите их время и нервы.

Но стоит помнить, что в аэропорту нужно пропускать без очереди людей с маленькими детьми и людей с инвалидностью.

В при пересечении границы на автомобиле семьи с детьми до трех лет или детьми с инвалидностью в возрасте до 18 лет могут проехать к таможенной зоне без очереди. Но это правило действует в пунктах пропуска, где не функционирует система электронной очереди.

Не забывать о манерах

Если вы спрашиваете что-то у человека в очереди, не забывайте об элементарной вежливости. Грустно, когда слышишь лишь «кто последний?». И гораздо приятнее, когда звучит фраза «здравствуйте, подскажите, пожалуйста, кто последний».

Помните, только мы можем сделать очередь добрее. Если видите, что за вами стоит человек, которому этот процесс дается нелегко, — пропустите его. Уступите место пожилому человеку, беременной женщине, маме с маленьким ребенком или человеку с ограниченными возможностями. От вас не убудет, а, наоборот, — прибудет: хорошее всегда возвращается.