12 мая Брест примет эстафету огня «Пламя мира»

Источник материала: Радзiма

По завершении зарубежного этапа 12 мая караван эстафеты огня «Пламя мира» прибудет в Беларусь. Первым белорусским городом, принявшим эстафету огня II Европейских игр «Пламя мира» станет Брест. Маршрут по территории Брестской области охватит наиболее значимые локации региона. В брестском областном этапе эстафеты, который пройдет 12-13 мая, примут участие более 60 факелоносцев: Юлия Нестеренко, Юрий Ващук (ТЕО), Георгий Колдун, Елена Воробей, Олег Юреня, Наталья Гелах и другие известные уроженцы Брестчины. Они пронесут огонь эстафеты по центральным улицам города, чтобы познакомить жителей и гостей региона с крупнейшим в истории Беларуси мультиспортивным форумом, который пройдёт в Минске с 21 по 30 июня.

Церемония встречи огня и старт Эстафеты запланированы на Церемониальной площади Брестской крепости. Начало в 18:00. Первый день белорусского этапа эстафеты завершится торжественным концертом, который пройдет на в Бресте пл. Ленина с 19:00 до 20:00.

Маршрут эстафеты «Пламя мира», стартовавшей 3 мая в Риме (Италия) завершится 21 июня торжественным зажжением чаши олимпийского огня на центральной арене II Европейских игр 2019 года, Национальном олимпийском стадионе «Динамо». «Пламя мира» пройдет через 55 населенных пунктов на территории 8 стран (Италия, Словакия, Словения, Венгрия, Австрия, Чехия, Польша и Беларусь), а его протяженность составит 7700 км. В эстафете примут участие 450 факелоносцев, 100 волонтеров и 10 хранителей огня. Пламя II Европейских игр уже побывало на вершине Монблан, посетило достопримечательности стран по пути следования эстафеты, а 12 мая прибудет в Беларусь, где сможет побывать во всех уголках нашей страны: пройдет тропами Национального парка «Беловежская пуща», сплавится по Августовскому каналу, посетит усадьбы Т.Костюшко и М.К.Огинского, замки в Мире и Новогрудке, спустится в солевые шахты ОАО «Беларуськалий» и многое другое.

Важно! По пути следования колонны эстафеты огня будет перекрыто автомобильное движение и будут действовать особые меры обеспечения безопасности. Просьба учитывать представленную информацию при планировании передвижения по городу.

Напомним, II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года на 12 спортивных объектах. Более 4000 атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта. Соревнования в 8 видах спорта станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 г. в Токио (Япония).

Справочно.

Факел, разработанный дизайнером фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Юлией Брайчук в сотрудничестве со специалистами завода-изготовителя – ОАО «Новогрудский завод газовой аппаратуры» – является продолжением общей концепции бренда II Европейских игр. Бренда, вдохновленного мечтой, таящей в себе загадки природой страны, энергией расцветающего с каждым годом города, олимпийскими ценностями и образом пламени, которое на белорусской земле превращается в сияющую Папараць-кветку. Факел, корпус которого изготовлен из нержавеющей стали, весит чуть больше 1,7 кг, его длина 0,81 метра. Вес и центр тяжести специально подобраны для максимально удобного использования во время бега, предусмотрена также возможность крепления факела к велосипеду и инвалидной коляске.

Согласно общемировым стандартам проведения подобных эстафет, продолжительность горения факела составляет около 15 минут, что является достаточным для того, чтобы люди, принимающие участие в эстафете, смогли пробежать свою дистанцию.