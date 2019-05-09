ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сколько в Беларуси осталось ветеранов?

10.05.2019 08:52 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Только в 2019 году из жизни ушло 595 ветеранов Великой Отечественной войны, проживавших в Беларуси.

В Беларуси на 1 апреля было зарегистрировано 6250 ветеранов Великой Отечественной войны, сообщает thinktanks.by со ссылкой на БЕЛТА.

— Это люди, непосредственно принимавшие участие в войне. Из них 3848 инвалидов и участников войны, включая двух Героев Советского Союза: это Василий Мичурин, которому в июле исполнится 103 года, и Иван Кустов, ему идет 96-й год, — рассказал заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак.

Кроме этого, в Беларуси проживают 15194 человека, которые относятся к категории граждан, пострадавших от последствий войны. В их число входят бывшие узники фашистских концлагерей, тюрем, гетто и другие.

Отметим, что по данным Минтруда, на 1 января 2019 года в Беларуси проживало 6845 ветеранов ВОВ: 3250 участников войны, 1073 инвалида, 1952 награжденных труженика тыла, 417 блокадников Ленинграда, 119 работавших на объектах ПВО и других объектах и 32 принимавших участие в разминировании территории. Таким образом только за три месяца Беларусь потеряла 595 ветеранов ВОВ. 

Всего же за последние четыре года из жизни ушли почти 11 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны – их численность сократилась в два с половиной раза, сообщает Intex-press.

Самым молодым участникам и инвалидам войны, по информации Минтруда, сегодня 92 года, самым молодым партизанам и подпольщикам – 87 лет.


 
 
Ссылка на источник 11
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Только в 2019 году из жизни ушло 595 ветеранов Великой Отечественной войны, проживавших в Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
Чем опасно вовремя не менять зубную щетку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
10.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Ивьевский край
Светлы шлях
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика