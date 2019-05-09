Сколько в Беларуси осталось ветеранов?

сообщает thinktanks.by со ссылкой на БЕЛТА. В Беларуси на 1 апреля было зарегистрировано 6250 ветеранов Великой Отечественной войны,thinktanks.by со ссылкой на БЕЛТА.





— Это люди, непосредственно принимавшие участие в войне. Из них 3848 инвалидов и участников войны, включая двух Героев Советского Союза: это Василий Мичурин, которому в июле исполнится 103 года, и Иван Кустов, ему идет 96-й год, — рассказал заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак.





Кроме этого, в Беларуси проживают 15194 человека, которые относятся к категории граждан, пострадавших от последствий войны. В их число входят бывшие узники фашистских концлагерей, тюрем, гетто и другие.





Отметим, что по данным Минтруда, на 1 января 2019 года в Беларуси проживало 6845 ветеранов ВОВ: 3250 участников войны, 1073 инвалида, 1952 награжденных труженика тыла, 417 блокадников Ленинграда, 119 работавших на объектах ПВО и других объектах и 32 принимавших участие в разминировании территории. Таким образом только за три месяца Беларусь потеряла 595 ветеранов ВОВ.





Всего же за последние четыре года из жизни ушли почти 11 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны – их численность сократилась в два с половиной раза, сообщает Intex-press.





Самым молодым участникам и инвалидам войны, по информации Минтруда, сегодня 92 года, самым молодым партизанам и подпольщикам – 87 лет.



