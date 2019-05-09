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Топ-5 стран с самым дешевым жильем у моря

10.05.2019 08:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Топ-5 стран с самой доступной приморской недвижимостью по итогам первого квартала 2019 года составили Болгария, Турция, Черногория, Греция и Испания, передает lenta.ru.


Первое место рейтинга заняла Болгария, где, по данным аналитиков компании, стоимость жилья на морском побережье начинается от 25 тысяч евро. В таком бюджете покупателям доступны однокомнатные квартиры, стоимость «двушек» начинается от 35-45 тысяч евро. Отдельный дом в шаговой доступности до моря в Болгарии можно купить по цене от 120 тысяч евро.

На втором месте оказалась Турция, где стоимость квартир в жилых комплексах рядом с морем начинается от 40-50 тысяч евро, домов - от 220 тысяч евро. Третье место заняла Черногория с показателями в 50-60 тысяч евро за квартиру. При этом дома в пешей доступности от моря в этой стране дешевле, чем в Турции - такую недвижимость можно приобрести от 150 тысяч евро.

Четвертое место рейтинга досталось Греции, где квартиры в приморских ЖК продаются от 80 тысяч евро, отдельные дома - от 190 тысяч евро. Замыкает пятерку Испания - минимальный бюджет покупки квартиры в этой стране аналогичен греческому, а отдельно стоящие дома стоят от 150 тысяч евро.


 
 
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Топ-5 стран с самой доступной приморской недвижимостью по итогам первого квартала 2019 года составили Болгария, Турция, Черногория, Греция и Испания, передает lenta.ru.
 
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