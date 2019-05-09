Флейтовый фестиваль в Минске соберет сотни музыкантов

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Во время фестиваля пройдут лекции, серия мастер-классов и несколько концертов: «50 шедевров эпохи барокко для флейты» с участием Бенедека Чалога, концерт барочной музыки «Очарование несовершенства», концерт-лекция Людвига Бема «Теобальд Бем. Гений флейты», концерт-закрытие фестиваля «Сквозь пространство и время», которые состоятся в концертном зале «Верхний Город», в Малом зале имени Г.Ширмы Белгосфилармонии и Белорусской государственной академии музыки.





Кроме того, на полях форума выступят музыканты Большого театра Беларуси, Государственного академического симфонического оркестра, Президентского оркестра Беларуси, оркестра барочной музыки «Камерные солисты Минска», молодые музыканты из БГАМ.





«Ожидается, что фестиваль посетят более 500 человек — флейтисты, педагоги и просто любители флейтового искусства, которые обменяются опытом, полезными материалами и знаниями, а также получат невероятный заряд вдохновения для дальнейшего профессионального роста, — отметили организаторы. — Кстати, 13 мая на ул. Кирилла и Мефодия откроется Белорусский флейтовый центр».





Организаторами проекта выступают белорусский мастер по ремонту флейт Светлана Пилипенко и Диана Гонтаренко — музыкант-флейтист Большого театра Беларуси, автор и участница серии концертов «Музыка и звезды», которые проходят каждые три месяца в Минском планетарии.





«В этом году форум посвящается 225-летию со дня рождения немецкого мастера, флейтиста, композитора, создателя современной поперечной флейты. Поэтому особый гость программы — потомок Теобальда Бема лингвист и историк, — рассказали организаторы. — Среди приглашенных исполнителей также венгерский флейтист Бенедек Чалог и доцент Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского