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Момент гибели журналиста Доренко попал на видео

10.05.2019 08:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Момент, когда главный редактор радиостанции «Говорит Москва» упал с мотоцикла в Москве, попал на видео. Эти кадры публикует российский телеканал «360».


Российские государственные информагентства поспешили заверить, что «смерть Доренко наступила из-за естественных причин».

По информации источника ТАСС, журналист умер после падения с мотоцикла. «Доренко ехал на мотоцикле по центру города, ему стало плохо с сердцем. Он упал с мотоцикла. Прохожие вызвали скорую, но врачи спасти его не смогли», — сообщил собеседник агентства.

Собеседник РИА Новости также заявил, что смерть Доренко наступила из-за естественных причин.

Первоначально сообщалось, что журналист погиб в результате ДТП.




 
 
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Момент, когда главный редактор радиостанции «Говорит Москва» упал с мотоцикла в Москве, попал на видео. Эти кадры публикует российский телеканал «360».
 
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