Момент гибели журналиста Доренко попал на видео

Российские государственные информагентства поспешили заверить, что «смерть Доренко наступила из-за естественных причин».

Пожурналист умер после падения с мотоцикла. «Доренко ехал на мотоцикле по центру города, ему стало плохо с сердцем. Он упал с мотоцикла. Прохожие вызвали скорую, но врачи спасти его не смогли», — сообщил собеседник агентства.