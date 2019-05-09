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Момент гибели журналиста Доренко попал на видео
Источник материала: Партизан
Момент, когда главный редактор радиостанции «Говорит Москва» упал с мотоцикла в Москве, попал на видео. Эти кадры публикует российский телеканал «360».
Российские государственные информагентства поспешили заверить, что «смерть Доренко наступила из-за естественных причин».
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Собеседник
Первоначально сообщалось, что журналист погиб в результате ДТП.
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Момент, когда главный редактор радиостанции «Говорит Москва» упал с мотоцикла в Москве, попал на видео. Эти кадры публикует российский телеканал «360».
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