Праздник Победы превращается в инструмент политического влияния России

• Со второй половины 1990-х годов празднование Дня Победы в Беларуси было самым пышным и помпезными в мире.





• Сейчас Москва стала использовать культ Победы в качестве символа имперского реванша.





• Белорусские власти делают попытки дистанцироваться от российской символики.





• Акция «Бессмертный полк» стала механизмом мобилизации всех сторонников «русского мира», поэтому руководство Беларуси стремится ее нейтрализовать.

Праздник Победы как идеологический конструкт для легитимизации власти

svaboda.org Со второй половины 1990-х годов празднование Дня Победы в Беларуси было самым пышным и помпезными в мире. Ведь Александр Лукашенко стремился использовать этот идеологический конструкт для легитимизации своей власти, пишет





Нынешний руководитель Беларуси пришел к власти под лозунгом антиреформ и возвращения к советскому наследию. Он вернул слегка подправленный герб, флаг, гимн времен БССР, праздник Октябрьской революции.





Кроме того, некоторое время Лукашенко реализовывал образ главного интегратора постсоветского пространства. Единственно возможной идеологической и символической основой для осуществления этого проекта могла быть память о СССР. А самым главным событием советской истории, которое однозначно воспринималась народами бывшего Советского Союза со знаком плюс, была победа в Великой Отечественной войне. Именно апелляция к ней придавала политическую силу.

Снижение статуса праздника

Но время шло, идея интеграции с Россией после прихода в РФ к власти Путина поблекла. Ветеранов войны становилось все меньше, появилось новое поколение с другими представлениями о прошлом, для которого советское наследие мало что значило. Культ Победы как фактор легитимности уже не давал такого эффекта.





Все это нашло свое отражение в отношении властей к празднованию Победы. Хотя эти изменения, возможно, и не такие заметные для обывателя. Приведу только один пример. Каждый год накануне 9 мая проводится торжественное собрание, посвященное Дню Победы. Долгое время на нем с большим пафосом выступал Александр Лукашенко. И вот прошло время, мероприятие сохранилась, но главный докладчик изменился. Несколько лет на торжественном собрании выступал премьер министр Беларуси. Но в последние годы статус этой акции еще более понизился. Сейчас на нем выступает министр обороны Андрей Равков. Мелочь, но показательная.

Культ Победы в качестве символа имперского реванша России

Однако после того, как Россия «поднялась с колен», захватила Крым и Донбасс, Москва начала использовать культ Победы в качестве символа имперского реванша. Была придумана новая символика этой новой политики - георгиевская лента. На это следует обратить особое внимание. Ведь с 1945 года и до середины 2000-х годов символом Победы был красный флаг.





Последние 5-6 лет появилась еще одна символика - «Бессмертный полк». Она быстро стала вирусной, распространилась в другие страны и стала механизмом мобилизации всех сторонников «русского мира».





Если где-то в Варшаве или Берлине акция «Бессмертный полк» никакой политической опасности не несет, то в соседних постсоветских странах с большим количеством русскоязычного населения власти сразу напряглись. Даже ближайшие союзники России - Беларусь, Казахстан - делают попытки дистанцироваться от этой символики.





В Беларуси вместо георгиевской ленты была введена красно-зеленая лента, вместо акции «Бессмертный полк» - «Беларусь помнит». Лукашенко использует всю свою словесную эквилибристику, чтобы объяснить, почему власти против российской символики. Мол, это же мы придумали эту идею, нести портреты погибших, только назвали по-другому. Белорусские власти отказались зарегистрировать организацию «Бессмертный полк».

Коллизии вокруг акции «Бессмертный полк»

Настороженность белорусских властей вполне понятна. По исследованиям независимой социологии, примерно 65% белорусов поддерживают Россию в ее конфликте с Украиной и Западом.





В прошлом году на явно пророссийское шествие «Бессмертный полк», проведенного в пику белорусским властям, собралось около 1500 человек. Под видом почитания памяти Победы была демонстрация политической лояльности соседней стране. Молодые люди шли с майками «Армия России», «Донецкая Народная Республика», «Вежливый люди», с российскими гербом. Вот это стихийное, до конца неосознаное ощущение участников акции «Бессмертный полк» частью «русского мира», возможно, и есть самое опасное для белорусской независимости.





Эту компанию открыто поддерживает Россия. Российское агентство «Спутник» отслеживает каждый шаг белорусских поклонников упомянутой акции. На днях пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле внимательно следят за запретом в ряде городов Беларуси и Казахстана проведения акции «Бессмертный полк».





Парадоксальным образом получилось так, что тот праздник, который ранее было механизмом легитимизации власти Лукашенко, потихоньку превращается в инструмент политического влияния России на постсоветское пространство, прежде всего, на Беларусь. То старое идеологическое оружие вдруг начало стрелять в обратную сторону.





Поэтому белорусские власти ведут себя очень осторожно, хотя немного растерянно. В Витебске акцию «Бессмертный полк» вообще запретили, хотя она и прошла нелегально. В Минске якобы позволили, но вытеснили на обочину, к дому-музею I съезда РСДРП.





Если вынести коллизии, связанные с «Бессмертным полком», за скобки, то во всем остальном официальное празднование прошло традиционно. Разве что нынешней отличительной особенностью было то, что главными участниками праздника, кроме Александра Лукашенко, были не ветераны, не другие государственные лица Беларуси, а сыновья главы государства. Именно они были на переднем плане всех официальных церемоний. Выглядело это немного странно, особенно на фоне того, что позже Лукашенко заявил журналистам: «Даже если мы завтра пойдем на пенсию, мы можем сказать своим детям: берите, живите спокойно и мирно».





перевод