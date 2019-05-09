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Уроженец Витебска Дмитрий Костиков найден погибшим в Румынии
Источник материала: Партизан
Пропавший без вести в начале марта уроженец Витебска Дмитрий Костиков найден погибшим. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел».
Фото: observator.tv
Пропавший без вести в начале марта уроженец Витебска Дмитрий Костиков найден погибшим. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел».
Дмитрий Костиков 5 марта уехал в Украину и перестал выходить на связь с родственниками.
«Костиков Дмитрий Евгеньевич (30.12.1971 г. р.), найден. Погиб. Выражаем соболезнования родным и близким погибшего», — сообщает ПСО «Ангел» со ссылкой на издание
Как пишет издание, на юго-востоке Румынии в труднодоступной местности лесу обнаружены обломки вертолета и среди них тело пилота.
Сообщается, что это советский вертолет Ка-26, который применялся в гражданских целях, в том числе и для работы в сельском хозяйстве.
«В данном случае вертолет, скорее всего, мог использоваться для незаконного оборота сигарет, тем более что на нем нет никаких регистрационных знаков», — пишет издание со ссылкой на источники из следствия.
Разрешение на полет по территории Румынии пилот не имел. Состояние тела свидетельствует о том, что крушение произошло довольно давно.
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Пропавший без вести в начале марта уроженец Витебска Дмитрий Костиков найден погибшим. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел».
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