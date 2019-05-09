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Папа Римский захотел знать о всех педофилах-священниках

10.05.2019 08:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Папа Римский Франциск обязал католических священнослужителей уведомлять о случаях сексуальных домогательств в церковной среде


Фото: Remo Casilli / Reuters

Об этом сказано на сайте Ватикана.

 

Он также распорядился сообщать церковным властях о сокрытии таких преступлений и действиях, которые препятствуют расследованию дел. Кроме того, жертвы смогут обратиться за помощью непосредственно в Ватикан без выполнения всех церковных процедур.

 

Указ вступает в силу 1 июня. Согласно ему, все епархии должны создать удобную систему, которая позволит вовремя уведомлять о сексуальных преступлениях. Ватикан планирует обратить внимание на педофилию, распространение детской порнографии, случаи принуждения к действиям сексуального характера с применением насилия, угроз или злоупотребления властью.

 

В то же время, пишет Reuters, священники не должны будут уведомлять власти о подобных преступлениях.

 

В 2015 году Папа Римский приказал епископам по всему миру сотрудничать с комиссией по защите детей от сексуальных домогательств со стороны священников. Он отметил, что желание избежать скандала не может быть основанием покрывать педофилов потому, что «среди духовенства нет места для тех, кто совращает несовершеннолетних».

 
 
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Папа Римский Франциск обязал католических священнослужителей уведомлять о случаях сексуальных домогательств в церковной среде
 
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