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Евросоюз соберется на экстренный саммит

10.05.2019 07:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Туск назвал дату экстренного саммита Евросоюза.

Экстренный саммит ЕС должен состояться 28 мая. На встрече начнут избирать руководителей главных институтов Европейского союза.
Президент Европейского совета Дональд Туск после неформальной встречи лидеров стран ЕС в румынском городе Сибиу сообщил, что 28 мая 2019 должен состояться экстренный саммит Европейского Союза. Об этом говорится в его Twitter.

Туск сообщил, что специальный саммит должен начать выдвижение кандидатур на должности руководителей главных институтов Европейского союза.

"Это должно пройти оперативно, эффективно и соответствовать нашим договорам. Если достичь консенсус будет трудно, я не буду отходить от проведения голосования этих решений в июне", - заявил президент Европейского совета.


Также отметим, что с 23 по 26 мая 2019 в странах ЕС должны состояться выборы в Европарламент.

Ранее сообщалось, что в Румынии сегодня состоялся неформальный саммит ЕС. По итогам переговоров в ходе Неформального саммита ЕС принята Декларация Сибиу. Документ содержит 10 пунктов, так называемых, обещаний гражданам Европы, пишет korrespondent.net


 
 
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Туск назвал дату экстренного саммита Евросоюза.
 
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