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Назарбаев не стал надевать георгиевскую ленточку на парад Победы в Москве

10.05.2019 07:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Нацлидер Казахстана Нурсултан Назарбаев не стал надевать георгиевскую ленточку на парад Победы в Москве. Он заменил ее собственной атрибутикой.



Нурсултан Назарбаев участвовал в параде вместе с президентом Владимиром Путиным и другими российскими руководителями.
Последние прикрепили на одежду георгиевские ленточки. Гость из Казахстана надел ленточку с цветами национального флага с красными звездами. Подобная атрибутика была введена в республике еще в 2015 году.
Сегодня в России торжественно отмечается 74 годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Самым грандиозным событием традиционно стал парад на Красной площади.

В марте 2019 года Назарбаев покинул пост президента. Сейчас он официально носит титул «лидер нации» (елбасы) и является главой Совета безопасности Казахстана и председателя правящей партии «Нур Отан». Об этом сообщает Рамблер. 


 
 
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Нацлидер Казахстана Нурсултан Назарбаев не стал надевать георгиевскую ленточку на парад Победы в Москве. Он заменил ее собственной атрибутикой.
 
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