В маршруты движения столичного транспорта на 11 мая внесли изменения

Так, 11 мая с 11:30 до 12:30 и с 15:30 до 16:30, на период закрытия пр. Победителей на участке от ул. Немига до аг. Ждановичи будут внесены следующие изменения в трассы движения городских автобусных маршрутов, с выполнением всех остановочных пунктов на объездных участках (если не указано иное):





— № 1 со стороны Вокзала по пр. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Тимирязева, ул. Нарочанская в обоих направлениях;





— № 1056-ТК со стороны Вокзала по пр. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Тимирязева в обоих направлениях;





— № 1119-ТК от пр. Независимости по ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Тимирязева, автодороге Р-28 в прямом направлении, в обратном направлении по ул. Парковая, МКАД, ул. Тимирязева, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Городской Вал, пр. Независимости;





— № 119С со стороны Вокзала по пр. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Тимирязева, ул. Нарочанская будет организован до ДС «Веснянка», с остановками «Романовская Слобода», «ст.м. Фрунзенская», «Тимирязева», «Л. Украинки» в прямом направлении и «Л. Украинки», «Тимирязева», «ст.м. Фрунзенская», «Городской Вал» в обратном направлении;





— № 91 со стороны ул. М. Богдановича по ул. Немига, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Тимирязева, ул. Нарочанская будет следовать до ДС «Веснянка» в обоих направлениях;





— № 69 со стороны пр. Пушкина по ул. Тимирязева, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Городской Вал, пр. Независимости и далее по действующей трассе в обоих направлениях;





— № 133 со стороны ДС «Веснянка» по ул. Нарочанская, ул. Тимирязева, ул. Орловская в обоих направлениях;





— № 76Э, 89Э, 1097-ТК со стороны пл. Бангалор по ул. Орловская, ул. Тимирязева в обоих направлениях, с остановкой «Л. Украинки»;





— № 73, 1073-ТК по ул. Московская, пр. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Тимирязева в прямом направлении, по ул. Тимирязева, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига в обратном направлении;





— № 11 со стороны пр. Пушкина по ул. Тимирязева, ул. Нарочанская в обоих направлениях;





— № 29, 1002-ТК, 1112-ТК со стороны пр. Машерова по ул. Даумана, Старовиленскому тракту, ул. Нововиленская, ул. Орловская и далее по маршрутам в обоих направлениях, с остановкой «Выставочный комплекс»;





— № 44, 136 со стороны пр. Машерова по ул. Даумана, Старовиленскому тракту, ул. Нововиленская, ул. Орловская, ул. Тимирязева, а\д Р-28 (с выполнением от «Выставочного комплекса» до «ст. Ждановичи» всех остановок) и далее по маршрутам, в обратном направлении по ул. Парковая, МКАД, ул. Тимирязева, ул. Орловская, ул. Нововиленская, Старовиленскому тракту, ул. Даумана, пр. Машерова;





— № 1051-ТК со стороны пр. Машерова по ул. Даумана, Старовиленскому тракту, ул. Нововиленская, ул. Орловская, ул. Тимирязева и далее по маршруту в обоих направлениях;





— № 163, 1107-ТК по ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига в прямом направлении; по ул. Московская, пр. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Притыцкого в обратном направлении;





Троллейбусные маршруты № 10, 39, 77 со стороны пр. Пушкина и ул. Притыцкого будут сокращены до р/к «Берута».





11 мая с 12:00 до 16:00, на период проведения групповой гонки движение городских маршрутов № 44, 136, 189Э, 190Э и пригородных маршрутов № 219, 223, 225, 419, 432, 499-ТК, 1419-ТК, 1564-ТК, 1589-ТК будет приостановлено в районе Заславского водохранилища на непродолжительное время.



