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Третьяк поздравил сборную Беларуси с выходом в элитный дивизион, Савилов направил ответное письмо

10.05.2019 09:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк направил поздравительное письмо в Федерацию хоккея Беларуси, сообщает пресс-служба ФХБ.


Владислав Третьяк. Фото: fhr.ru

— Сборная Республики Беларусь заняла заслуженное место в рядах сильнейших хоккейных сборных мира, что, уверены, благоприятно скажется на развитии и популяризации хоккея не только на национальном, но и на международном уровне, а также будет способствовать повышению уровня конкуренции на турнирах высшего дивизиона ИИХФ, — говорится в письме.

Напомним, что сборная Беларуси на чемпионате мира в первом дивизионе заняла второе место, это обеспечило национальной команде место среди лучших хоккейных дружин мира на соревнованиях в следующем году в Швейцарии.

ЧМ-2019 в элитном дивизионе начнется 10 мая.

Председатель Федерации хоккея Беларуси Геннадий Савилов направил ответное письмо Владиславу Третьяку.


Геннадий Савилов. Фото: hockey.by

— Поздравляю вас и всю вашу огромную хоккейную семью с 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Мы были рядом все эти годы, искренне сопереживали и помогали друг другу, желали добра и счастья.

От всей души желаем вам праздничного настроения и побед в стартующем в Словакии чемпионате мира. Очень надеемся, что звездный состав сборной России и ваши усилия приведут команду к золотым медалям и придадут новый мощный импульс развитию нашего любимого вида спорта, — говорится в письме.

Сборная России стартует на чемпионате мира в Словакии 10 мая матчем против команды Норвегии (начало в 17.15 по минскому времени). Соперниками россиян по групповому раунду станут также Австрия (12 мая), Чехия (13 мая), Италия (15 мая), Латвия (18 мая), Швейцария (19 мая), Швеция (21 мая).

Другую группу составили Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция, Великобритания.

Четыре лучшие команды каждой группы выходят в четвертьфинал, а сборные, занявшие последние места в группах, утратят прописку в элитном дивизионе.

 
 
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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк направил поздравительное письмо в Федерацию хоккея Беларуси.
 
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