289,6 млн. рублей поступило в бюджет Могилевской области в 1 квартале 2019

Источник материала: Маяк Преднепровья

289,6 млн. рублей поступило в бюджет Могилевской области за январь – март 2019 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы бюджета увеличились на 5,7% или на 15,5 млн. рублей в фактическом исчислении. Об этом рассказали в пресс-центре инспекции МНС Республики Беларусь по Могилевской области.

В десятку лидеров в формировании бюджета Могилевской области вошли: РУП «Могилевэнерго», ОАО «Климовичский ликеро-водочный завод», ЗАО «Бобруйский бровар», Могилевский филиал РУП «Белтелеком», ОАО «Могилевский завод лифтового машиностроения», филиал ООО «Евроторг» в г. Могилеве, Государственное предприятие «Управляющая компания холдинга «БЦК», СООО «Оазис Груп», ООО «Кронохем», ЗАО «Осиповичский завод транспортного машиностроения». Удельный вес их платежей составил 21,0% общих поступлений в бюджет области.

Наибольшие суммы в доходах бюджета составляют поступления подоходного налога – 105 млн. рублей (36,3%), налога на добавленную стоимость – 51,8 млн. рублей (17,9%), акцизов – 21,7 млн. рублей (7,5%), налога на недвижимость – 20,4 (7%).